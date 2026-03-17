Subiecte simulare matematică Evaluare Națională 2026. Cum au arătat cerințele și ce au avut elevii de clasa a VIII-a de rezolvat

Elevii de clasa a VIII-a au susținut marți, 18 martie, simularea la Evaluarea Națională pentru matematică. La primul subiect au fost cinci itemi de tip grilă și un exercițiu în care se preciza dacă o afirmație este adevărată sau falsă. La subiectul al doilea au avut exerciții de geometrie, iar la subiectul al treilea au avut de rezolvat șase probleme.

Subiecte simulare matematică Evaluarea Națională 2026

Potrivit , elevii au avut de rezolvat trei subiecte. Acestea au inclus atât exerciții de tip grilă, cât și probleme care au avut nevoie de o rezolvare mai amplă. La subiectul al II-lea, majoritatea problemelor au fost de geometrie, iar la subiectul al III-lea cerințele au solicitate o rezolvare completă. Elevii au avut, la problema de geometrie în spațiu, un tetraedru regulat.

Când apar rezultatele

Așa cum ne-am obișnuit deja, elevii au început proba la ora 9.00 și au avut două ore la dispoziție pentru . i vor fi comunicate individual pe data de 30 martie. De avut în vedere faptul că notele nu se trec în catalog, cu excepția cazurilor în care elevii sau părinții solicită acest lucru.

Procedura arată că fiecare școală va analiza rezultatele elevilor și va elabora un raport care, ulterior, va fi transmis inspectoratului școlar. În cazul instituțiilor în care nu se vor obține rezultate corespunzătoare, ele vor fi monitorizate și îndrumate constant de inspectoratul școlar.