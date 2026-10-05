Subiectul Hagi, incendiar înainte de România – Suedia: „Bagă-l pe Ianis diseară să vedem ce face!”

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România a început dezastruos campania din Liga Naţiunilor. . Naţionala lui Hagi are ultimul meci din calupul de patru împotriva Suediei, luni, de la ora 21:45, pe Arena Naţională.

Marcel Puşcaş, nemilos: „E fotbalist de Champions League, juca acolo când Ianis butona”

Marcel Puşcaş e de părere că , dar e sigur că Gheorghe Hagi îl titularizează şi pentru că e fiul său. Fostul internaţional român e de părere că Dragomir sau Cicâldău ar trebui să joace în faţa lui Ianis:

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„Dragomir poate să joace orice la mijloc. Are minte, execuţie bună, capacitate bună de efort. Este prezent în joc. Nu e nicio diferenţă între el şi Ianis. S-ar putea să fie mai bun Dragomir. Ia dă-i drumul mai în faţă puţin.

Eu aş spune că poate juca fără probleme mai în faţă. Toate meciurile de la copii şi juniori le-a jucat acolo. De asta trebuia să aibă curaj Gică Hagi cu el. L-a ţinut ascuns. E fotbalist de Champions League, juca acolo când Ianis butona. Îl vedea pe el cum joacă în Champions League. Ai chemat 48 de jucători.

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Nu luaţi comparaţiile din campionatul nostru la meciurile cu miză. Bancu al nostru a fost cel mai bun, avea 20 de centrări pe meci la Craiova. Nici n-a trecut centrul terenului în Polonia. Screciu la fel. Dacă vrei o echipă serioasă, îi trebuie apărător în spatele lui. Pasează foarte bine. Nu merge figura asta la nivel internaţional. Lui îi trebuie om în spate, îi trebuie dublură. Dar câtă minte îţi trebuie să înţelegi că nu poate fi ultimul apărător?”, a spus Marcel Puşcaş la FANATIK SUPERLIGA.

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Tiradă la adresa lui Gică Hagi: „Bagă-l pe fii-tu în echipă diseară şi să vedem ce face”

Fostul internaţional român şi-a continuat tirada împotriva lui Gheorghe Hagi şi a spus că „ar da foc” naţionalei doar ca să joace Ianis. Mai mult, Puşcaş susţine că Viitorul Constanţa a fost înfiinţat şi ca fiul „Regelui” să aibă un club la care să crească:

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„Naţionala este deja aruncată în aer. Vorbim de aceeaşi persoană care îl certa pe Contra că nu îl selecţionează sau nu îl bagă pe Ianis Hagi. Vorbim de persoana care se răţoieşte la antrenorii de juniori când nu era Ianis titular. Vorbim de aceeaşi persoană, nu? Şi atunci?

Bagă-l pe fii-tu în echipă diseară şi să vedem ce face. Rupe-i pe suedezi şi am terminat discuţia. Aşa ai închis gura la toţi. Te sinucizi profesional. Dar care e problema? 2, 4, 6, din două în două. Şi urmează opt.

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Sunt nişte echipe în ţară în care copilul patronului este centrul acelui club de juniori. Când s-a făcut Viitorul, Ianis Hagi avea 12 ani. Îi trebuia un club, o echipă. Poate fi şi ăsta unul dintre motivele genezei clubului de fotbal Viitorul? Trebuie copii din ţară, selectaţi cei mai buni. Dacă urmărim evoluţia Viitorului, Gică Hagi a plecat de la Poli Timişoara în momentul respectiv.

Şi-a făcut propria echipă. Dar trebuia să mai stea 5-6 ani ca să antreneze în prima ligă. Putea să meargă oriunde să antreneze, la arabi, la Al „Hazliu”, cum îi spun eu. De ce nu a făcut-o? Cu siguranţă a făcut Viitorul şi pentru fiul lui. Foarte bine. Este vorba de motivaţia principală pentru care s-a inventat Viitorul Constanţa. La naţională mai rău nu putem ajunge”, a spus Marcel Puşcaş.

Neagoe îl vede pe Cicâldău în locul lui Ianis Hagi: „E un jucător care poate apărea în toate zonele”

Eugen Neagoe a declarat la FANATIK SUPERLIGA că ar începe titular cu Alex Cicâldău în locul lui Ianis Hagi. Fostul antrenor al Craiovei e de părere că mijlocaşul oltenilor are o formă bună şi poate ajuta echipa cu Suedia:

„La lotul pe care îl are la dispoziţie, Cicâldău poate să joace în faţa lui Ianis Hagi. Dragomir ar fi un inter în 4-3-3, nu e decar. Are o tehnică foarte bună, ajunge foarte des în careul advers. Face bine şi faza defensivă. E un jucător care poate apărea în toate zonele. Este într-o formă foarte bună.

În urmă cu un an şi jumătate când a venit la Craiova avea probleme fizice. La cum îl văd în campionat şi în cupele europene, e un jucător care arată destul de bine. Aş începe cu Cicâldău titular”, a spus Eugen Neagoe.