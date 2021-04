Submarin cu 53 de oameni la bord, dispărut în Indonezia după un exercițiu militar

Alertă pe mare în Indonezia. Un submarin cu 53 de persoane la bord a fost dat dispărut în largul coastei Bali, în urma unui exercițiu militar al marinei indoneziene.

În acest moment, autorităţile de la Jakarta anunță că marina militară caută submarinul și dorește ajutor din partea Australiei și a statului Singapore în acest demers.

Potrivit BBC, submarinul era implicat într-un exercițiu cu trageri de torpile în apele de la nord de insula Bali, dar nu a mai transmis rezultatele exercițiului, așa cum trebuia, a precizat amiralul Julius Widjojono.

Indonesia seeks help from Australia and Singapore as it continues to search for missing submarine with 53 people on board pic.twitter.com/o3wnGI7SPc

— TRT World Now (@TRTWorldNow) April 21, 2021