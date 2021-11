Substanță cancerigenă, descoperită în antiperspirante şi deodorante. Se cere retragerea lor de pe piață

Demersul aparține laboratorului independent din SUA, Valisure, și are loc după ce s-a descoperit un nivel ridicat de benzen carcinogen în spray-uri antiperspirante şi deodorante de corp. Produsele aparțin unor brand-uri de renume la nivel internațional.

Mai exact, s-a identificat benzen carcinogen în deodorantele de la: Old Spice, Secret ale Procter & Gamble Co, Equate fabricat de Walmart Inc și Suave al Unilever PLC, Victoria’s Secret & Co, dar și în spray-uri intime precum cele de la Summer’s Eve al Prestige Consumer Helathcare Inc.

Deodorante și antiperspirante de brand conțin benzen

Reprezentanții Valisure spun despre antiperspirantele/deodorantele care au conţinut de alcool că au o probabilitate mare de a nu conține benzenul. David Light, CEO al laboratorului american, este de părere că benzenul a apărut în produse din cauză că s-au prelucrat cu agenţi de propulsie, respectiv butanul şi propanul.

ADVERTISEMENT

”Butanul este lichid inflamabil. Propanul este acelaşi lucru pe care îl foloseşti să aprinzi grătarul. Aceste gaze vin din pământ, la fel şi benzenul.

Benzenul este un contaminant cunoscut al acestor produse. Pare probabil că aceşti agenţi de propulsie sunt sursa”, a explicat David Light, CEO Valisure, potrivit publicației

ADVERTISEMENT

Unele brand-uri și-au retras produsele cancerigene de la vânzare

Pe lângă spray-uri, și creme de protecţie solară şi antifungice. Compania Johnson & Johnson, după ce a primit un avertisment în acest sens, și-a retras de la rafturi unele produse, fabricate sub mărcile Neutrogena şi Aveeno.

Nu doar Johnson & Johnson ci și Beiersdorf AG a retras unele spray-uri, urmate de Bayer AG. Acești producători au procedat astfel tot la o solicitare a laboratorului Valisure din luna mai.

ADVERTISEMENT

”Toxicitatea benzenului la om este bine stabilită de peste 120 de ani. Hematotoxicitatea benzenului a fost descrisă încă din 1897. Un studiu din 1939 asupra benzenului a afirmat că expunerea pe o perioadă lungă de timp la orice concentrație de benzen mai mare decât zero nu este sigură.

Nu există probabil un nivel sigur de expunere la benzen și toate expunerile constituie un anumit risc într-un mod liniar, dacă nu supraliniar și aditiv.

ADVERTISEMENT

Benzenul este asociat în mod specific cu cancerul de sânge, cum ar fi leucemia, ceea ce face absorbția prin piele deosebit de îngrijorătoare. Au existat mai multe studii ale cercetătorilor FDA care arată că substanțele chimice din produsele de protecție solară se găsesc în sânge la niveluri ridicate după aplicarea pe piele”, subliniau în luna mai, în solicitarea lor, reprezentanții laboratorului Valisure.

În ultimele luni, Valisure a analizat în jur de 108 loturi de spray-uri antiperspirante şi deodorante. Concret, a examinat loturi din 30 de branduri care