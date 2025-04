Subvenții uriașe pentru CFR Călători și Metrorex, în ciuda veniturilor în scădere. Câștigul mediu lunar al angajaților

Ministerul Transporturilor a pus în dezbatere publică proiectele de buget pentru anul în curs a două dintre cele mai mari companii din subordine, este vorba de CFR Călători și Metrorex. Ambele companii au alocate fonduri importante pentru investiții, dar și sume importante primite ca subvenții de la bugetul de stat. Totuși, trebuie subliniat că, ambele companii au preconizate venituri în scădere în acest an.

Ce pierderi sunt așteptate la Metrorex în 2025

Veniturile totale ale Metrorex în anul 2025 sunt estimate la suma de 2,6 miliarde lei, compania înregistrând astfel o scădere semnificativă a veniturilor față de anul trecut (pe datele preliminare) de peste 600 milioane lei (de la 3,2 miliarde), reprezentând o scădere de 18%. Totuși, în condițiile în care cheltuielile companiei sunt preconizate la valoarea de 2,78 miliarde lei, pentru anul în curs sunt estimate pierderi de 180 milioane lei, cu un milion de lei mai puțin însă față de anul trecut.

Scumpirea călătoriilor cu metroul, de la data de 1 ianuarie, va aduce Metrorex un plus de 229 milioane lei, reprezentând o creștere cu 87% a veniturilor din serviciile prestate, care vor ajunge astfel la suma de 491 milioane lei. Această estimare are la bază o creștere a numărului de călători în anul 2025. Mai e , în creștere cu 23,9 milioane, de la 152 milioane, câți au fost înregistrați în anul 2024.

De la bugetul de stat Metrorex va primi aproape două miliarde de lei. Este vorba în primul rând de subvenția pe care compania o primește de la bugetul de stat, în valoare de 873 milioane în acest an. Potrivit normei de fundamentare, suma reprezintă puțin peste 80% din necesarul estimat de Metrorex (1,05 miliarde), iar compania atrage atenția că acest lucru va afecta veniturile preconizate.

„Suma alocată nu acoperă cheltuielile privind activitatea curentă de exploatare a metroului. Nerealizarea întreţinerii şi reparaţiei căii de rulare conduce la încălcarea normelor de siguranţă a circulaţiei cu repercusiuni majore întrucât neefectuarea acestor lucrări va determina în mod obligatoriu introducerea de limitări de viteză cu consecinţe directe în ceea ce priveşte: scăderea veniturilor din încasări ca urmare a diminuării numărului de călători transportați și uzura accelerată a elementelor ce intervin în contactul roată – şină deoarece sistemul de cale de rulare este proiectat să funcţioneze optim în relaţia cu trenurile de metrou la valori predefinite de viteză conform normelor de proiectare şi siguranţă feroviară”, se arată în documentul citat.

La această sumă se adaugă alți 1,1 miliarde lei, bani de la bugetul de stat destinați exclusiv investițiilor. Cea mai mare parte a sumei, 727 milioane, va merge către lucrările la Magistrala 6, legătura cu Aeroportul Otopeni, iar alți 93 de milioane vor merge pentru achiziția a 13 trenuri noi. 244 de milioane vor fi alocați pentru lucrări la Magistrala 2, Berceni – Pipera.

Ce salarii au angajații Metrorex

Cheltuielile cu personalul vor fi în acest an puțin peste un miliar de lei la Metrorex, mai exact 1,05 miliarde, în creștere cu aproape 75 de milioane lei, față de anul precedent. Pentru salariile angajaților au fost alocați în plus 52 de milioane, odată cu creșterea salariului minim brut pe economie cu 1.050 lei în contractul colectiv de muncă.

Compania mai are prevăzute 68 de milioane lei pentru bonusuri (unde sunt incluse și tichetele de masă de care beneficiază o parte din angajați) și 1,2 milioane lei pentru contractele de mandat ale conducerii. Directorul general și cel financiar al Metrorex au prevăzută o indemnizație totală de 696.000 lei, iar cei cinci membri ai Consiliului de Administrație 568.000 lei.

Metrorex are, potrivit proiectului de buget, puțin peste 5.000 de angajați, cu peste 200 de mai puțini decât în anul precedent. Câștigul mediu lunar pe salariat este de peste 15.000 lei, în creștere cu 10% față de anul precedent.

„Numărul de personal prognozat la finele anului 2025 este de 5.004 salariați, mai mic cu 207 salariați. Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, calculat conform Ordonanței Guvernului nr. 26/2013, este în valoare de 15.441,91 lei/salariat, estimat în creștere cu 10,24 % față de valoarea preliminată în anul 2024”, se mai arată în documentul citat.

CFR Călători, așteptată să iasă pe profit în 2025

În ceea ce privește CFR Călători, cea mai mare companie din subordinea Ministerului Transporturilor, veniturile în curs sunt estimate la a ajunge la suma de 3,61 miliarde lei. Chiar dacă vorbim de un an cu inflație de peste 5%, ministerul estimează venituri în scădere cu peste 65 de milioane lei pentru CFR. „Veniturile totale în valoare de 3.610.500 mii lei, sunt programate în scădere în anul 2025 faţă de cele preliminate în anul 2024 cu 1,78%, respectiv cu suma de 65.591,64 mii lei”.

Cheltuielile totale pentru anul 2025 sunt estimate la 3,59 miliarde. O bună parte din această sumă ar urma să fie acoperită din subvenția de la bugetul de stat, mai exact 2,03 miliarde lei. La finalul anului este așteptat ca CFR Călători să aibă un profit brut de 15 milioane lei, „estimat în scădere față de nivelul preliminat în anul 2024, care a fost de 22.790,01 mii lei”, adică în scădere cu peste 30%.

Pentru , în creștere cu 270 de milioane față de 2024.

Care e salariul mediu la CFR Călători

CFR Călători, care are peste 10.000 de angajați, are alocați pentru cheltuielile cu personalul peste 1,7 miliarde lei, din care salariile reprezintă 1,57 miliarde. Compania are 65 de milioane alocate pentru bonusuri, și 1,85 milioane lei pentru contractele de mandat ale conducerii. Directorul general și cel financiar, numiți prin contract de mandat, au un salariu de peste un milion de lei în acest an.

„Indemnizația directorului general precum și cea a directorului financiar, numiți prin contract de mandat și acte adiționale, prin selecție, începând cu data de 23.10.2023, este în sumă totală de 1.044 mii lei. Indemnizația membrilor consiliului de administrație, numiți prin contract de mandat prin selecție pe o durată de 4 ani, începând cu 13.02.2023, este în sumă totală de 741,60 mii lei”, se arată în expunerea de motive.

Per total cheltuielile cu salariile sunt mai mici cu circa 80 de milioane lei față de anul precedent. Salariul mediu în companie este de peste 12.000 lei.

„Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, în valoare de 12.734,74 lei/salariat, este programat în creștere cu 0,02% față de cel preliminat în anul 2024. Numărul de personal programat la finele anului 2025 este de 10.800 persoane, în scădere cu 254 persoane față de numărul aprobat în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2024 prin HG nr. 501/2024 și în creștere cu 261 persoane față de cel preliminat la finele anului 2024”, se arată în expunerea de motive a proiectului de buget.