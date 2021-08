Succes românesc la Olimpiada Internațională de Chimie. Trei medalii de aur și una de argint

Succes de proporții al elevilor români la Olimpiada Internațională de Chimie, cu patru medalii obținute, dintre care trei de aur și una de argint.

ADVERTISEMENT

România a obținut cel mai bun rezultat în această competiție din ultimii cinci ani. Din cauza restricțiilor cauzate de pandemia de coronavirus, examinarea participanților la olimpiadă a avut loc online.

România a fost reprezentată la cea de-a 53-a Olimpiadă Internațională de Chimie, Japonia, 2021 de Mircea-Raul Bodrogean (Liceul Internațional de Informatică, București), Alexandru Cătălin Dianu (Liceul Internațional de Informatică, București), Ștefan Dimitriu (Colegiul Național „Andrei Șaguna”, Brașov) și Tudor Lile (Colegiul Național „Moise Nicoară”, Arad).

ADVERTISEMENT

Medaliile de aur au fost obținute de Mircea-Raul Bodrogean, Tudor Lile și Alexandru Cătălin Dianu, iar medalia de argint de către Ștefan Dimitriu.

„Se simte foarte bine faptul că am obținut această medalie de aur, era un vis de al meu de foarte mult timp. Chiar mă bucur că am reușit până aici și am ajuns să obțin acest rezultat care e practic cel mai bun pe care puteam să-l obțin. Anul viitor, după ce termin clasa a 12-a, o să mă duc la facultate în ceva ce are legătură cu chimia și științele naturale”, a declarat Alexandru Dianu pentru .