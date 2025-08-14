Șucu și Angelescu au dat lovitura! A semnat contractul cu Rapid: ”Ducem parteneriatul la următorul nivel!”

Dan Șucu și Victor Angelescu au încheiat un nou contract care are ca scop ridicarea nivelului la Rapid. Una dintre cele mai importante firme din domeniul imobiliar s-a alăturat proiectului din Giulești.

ADVERTISEMENT

Contract important adus de Șucu și Angelescu la Rapid

Cu doar câteva zile înaintea , din etapa a 6-a a SuperLigii, ”alb-vișinii” au anunțat semnarea unui parteneriat pentru sezonul 2025-2026 cu Redport, care devine astfel sponsorul principal al echipei.

Compania Redport este fondată de Cosmin Savu-Cristescu, care mai are și alte parteneriate cu Dan Șucu, acționarul majoritar al Rapidului. Mai exact, cei doi .

ADVERTISEMENT

Tocmai această relație strânsă dintre cei doi oameni de afaceri a făcut ca noul parteneriat să vină cumva logic. Redport este un brand 100% românesc recunoscut pe piața imobiliară, iar printre proiectele de top se află The Level Apartments, Infinity Nord și Vitality Est.

Angelescu salută sosirea celor de la Redport în Giulești

Acționarul minoritar de la Rapid, Victor Angelescu, consideră că prin parteneriatul cu cei de la Redport, Rapid va deveni un club și mai puternic. ”Împărtășim aceleași valori, în primul rând seriozitatea și dorința de a câștiga.

ADVERTISEMENT

Rapid își dorește întotdeauna, la fel ca Redport, să fie cel mai bun. Este cunoscut faptul că Redport colaborează nu doar cu FC Rapid, ci și cu acționarul nostru majoritar, Dan Șucu, în proiecte importante de dezvoltare imobiliară. Suntem mândri ca, de acum, să fim parteneri nu doar prin aceste proiecte, ci și direct pentru echipa noastră. Le urăm așadar bun venit în familia Rapid!

ADVERTISEMENT

Parteneriatul cu Redport aduce un nou suflu pentru sezonul 2025-2026, consolidând legătura dintre club și mediul de afaceri românesc. Împreună, ne propunem să continuăm tradiția Rapidului, să susținem performanța și să inspirăm comunitatea rapidistă. Hai, Rapid!”, a declarat Angelescu.

ADVERTISEMENT

”Suntem bucuroși și mândri, în același timp, să ducem parteneriatul cu Rapid la următorul nivel și să devenim sponsor oficial al clubului. Ne unesc valori comune, ne dorim să facem performanță și suntem conduși de pasiune în tot ceea ce facem.

Parteneriatul Redport – Rapid este despre performanță, pasiune, rezultate și, în primul rând, despre marile familii pe care le reprezentăm: Rapid și Redport!”, a spus Bogdan Gubandru, directorul executiv al Redport.