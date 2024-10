Sucul care elimină ”grăsimea ascunsă”. Se prepară simplu și rapid, de orice gospodină

Sucul care elimină ”grăsimea ascunsă”. și rapid, de orice gospodină. Nutriționiștii îl recomandă pentru proprietățile pe care le are asupra organismului, având efecte pozitive pentru sănătate.

Băutura care îndepărtează ”grăsimea ascunsă”. Se pregătește din doar câteva ingrediente și procesul nu este deloc complex. Se face dintr-un produs simplu care poate fi folosit zilnic, la salate, supe sau chiar la omletă.

Elementul principal din acest suc minune este coriandru care are în compoziția sa magneziu, calciu, mangan și fier, minerale care fac din această licoare una perfectă pentru începerea zilei. Specialiștii spun că are rolul de a preveni multe boli.

De asemenea, are proprietăţi antiseptice şi carminative, ceea ce înseamnnă că are rolul de a calma durerile abdominale. În plus, acesta de culoare verde combate balonarea şi gazele, fiind de mare ajutor în lupta cu kilogramele în plus.

Se spune că accelerează rezultatele în cazul celor care au grăsime viscerală (”grăsime ascunsă”) datorită componentelor sale. Coridandrul are acid oleic, palmitic, stearic, linoleic și ascorbic, care pot duce la reducerea nivelului depunerii colesterolului rău de-a lungul pereților interiori ai venelor și arterelor.

„Sucul de coriandru este popular pentru eliminarea rapidă a kilogramelor. Acesta acționează prin creșterea metabolismului, arzând astfel mai multe calorii la o frecvență mai rapidă.

S-ar putea să nu vă placă gustul său, dar amestecarea cu suc de lămâie îmbunătățește aroma și oferă un efect mai bun”, susține Ieva Kubiliute, psiholog specializat în wellness, notează .

Cum se face, de fapt, sucul de coriandru

Sucul de coriandru se face din foarte puține ingrediente, majoritatea fiind nelipsite dintr-o gospodărie. Băutura conține 250 ml apă, un sfert de cană de frunze de coriandru proaspăt, o lingură de pudră de chlorella, un sfert de cană de pătrunjel.

Opțional se poate adăuga ananas, lămâie sau grepefruit. Modul de preparare al acestei licoare este, de asemenea, simplu. Se spală foarte bine frunzele de pătrunjel şi coriandru și apoi se pun într-un vas pentru a fi mărunțite.

În momentul în care s-au transformat în pastă se adaugă o lingură cu pudră de chlorella şi se amestecă toate ingredientele până devin o băutură cremoasă. Ulterior, se pune apa. Sucul de coriandru are numeroase beneficii, cum ar fi combaterea insomniei și scăderea tensiunii arteriale.

Băutura îmbunătăţeşte digestia, întăreşte oasele și previne afecţiunile cardiovasculare. În plus, sucul de coriandru previne problemele pielii și are proprietăţi antidiabet. Cei care îl consumă zilnic pot preveni retenţia de apă sau alte boli care afectează organismul.