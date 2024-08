Sucul natural care îți menține creierul sănătos și te ajută să ai un somn odihnitor. Ai nevoie doar de două ingrediente ieftine

Sucul natural care îți menține creierul sănătos și te ajută să ai un . Ai nevoie doar de două ingrediente ieftine. Cercetările efectuate recent arată că are foarte multe beneficii pentru organismul uman.

Sucul simplu care te ajută să ai un creier echilibrat și să dormi mai profund. Se realizează din două produse accesibile la preț

Sucul simplu care te ajută să ai un creier echilibrat și să dormi mai profund. Se realizează din două produse accesibile la preț. Nu conține conservanți și nici nu are îndulcitori dacă se pregătește în propria bucătărie.

ADVERTISEMENT

Tot ce trebuie să faci este să te asiguri că ai fructe proaspete. Această băutură naturală, ideală pentru memorie și odihnă, se face din vișine fără sâmburi și puțină apă. Cele două ingrediente sunt de ajuns pentru o licoare savuroasă.

Vișinele proaspete se spală bine, se curăță de codițe și se îndepărtează sâmburii. În cazul în care se folosesc fructe congelate este bine să se lase parțial la dezghețat înainte de a fi folosite. Se pun fructele în blender sau procesor de alimente.

ADVERTISEMENT

Pentru un gust mai rafinat și pentru a nu fi foarte gros se adaugă puțină apă. natural se mixează până când fructele sunt zdrobite complet și se obține o pastă fină. Se folosește o sită sau un tifon curat pentru a filtra amestecul obținut.

Acest suc de vișine se stoarce astfel încât pupla să se separe bine de lichidul pur. Licoarea se păstrează în recipiente curate, care se închid ermetic, pentru a se ține la frigider o perioadă de câteva zile. Se savurează rece.

ADVERTISEMENT

Ce proprietăți are sucul de vișine

Sucul de vișine reprezintă o soluție naturală în cazul persoanelor care se confruntă cu insomnie. Băutura are în compoziția sa melatonină, un hormon care are rolul de a regla ciclul somn-veghe. De asemenea, mai are triptofan, un aminoacid esențial care ajută la producerea de serotonină și melatonină.

Informațiile culese de arată că această licoare naturală și simplă este asociată cu o creștere a duratei și calității somnului. În plus, specialiștii transmit că îmbunătățește sănătatea creierului pentru că are antioxidanți și compuși benefici.

ADVERTISEMENT

Aceste substanțe protejează celulele cerebrale de stresul oxidativ, un factor care contribuie la apariția unor boli degenerative, cum ar fi: Parkinson și Alzheimer. Consumul regulat de suc de vișine îmbunătățește memoria la adulți.

Mai mult, experții spun că îmbunătățește funcția cognitivă și reduce durerea și inflamația musculară, înainte și după activități intense. Alergătorii au raportat mai puțină durere și o recuperare mai rapidă după ce au băut suc de vișine.