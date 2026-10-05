Suedezii au anunțat echipa pentru meciul cu România! Cum arată primul „11” pregătit de Graham Potter

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. Înaintea confruntării de la București, jurnaliștii suedezi au analizat planurile lui Graham Potter și au conturat formula pe care selecționerul nordicilor ar putea să o trimită pe teren.

Cum ar putea arăta Suedia împotriva României

Potrivit , Graham Potter nu ar urma să facă prea multe modificări față de meciul precedent, remiza cu Bosnia-Herțegovina, scor 1-1. Viktor Johansson este favorit să înceapă în poartă. Hampus Skoglund și Gabriel Gudmundsson ar urma să ocupe cele două flancuri ale defensivei, în timp ce Victor Nilsson Lindelöf și Eric Smith sunt variantele pentru centrul apărării.

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La mijloc, suedezii ar putea începe cu Alexander Bernhardsson în dreapta și Sebastian Nanasi în stânga. Hugo Larsson este așteptat în centru, iar principalul semn de întrebare este reprezentat de alegerea dintre Jesper Karlström și Lucas Bergvall. În lipsa lui Alexander Isak, atacul nordicilor ar urma să fie format din Besfort Zeneli și Viktor Gyökeres.

Echipa probabilă a Suediei: Johansson – Skoglund, Eric Smith, Lindelöf, Gudmundsson – Bernhardsson, Karlström (Bergvall), Hugo Larsson, Nanasi – Zeneli, Gyökeres.

Graham Potter are probleme înaintea meciului cu România

înaintea partidei cu România. Suedia a fost lovită de un val de îmbolnăviri pe parcursul acestei acțiuni, iar Yasin Ayari, Benjamin Nygren, Gustaf Lagerbielke, Elliot Stroud, Patrik Wålemark și John Mellberg nu sunt disponibili pentru confruntarea de pe Arena Națională.

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Problemele nordicilor nu se opresc aici. Carl Starfelt s-a accidentat la coapsă în remiza cu Bosnia-Herțegovina, scor 1-1, și a părăsit cantonamentul, în timp ce Alexander Isak, Emil Holm și Hjalmar Ekdal sunt, de asemenea, în afara lotului din cauza problemelor medicale.

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Lotul Suediei pentru meciul cu România:

Portari : Tornqvist, Johansson, Ellborg

: Tornqvist, Johansson, Ellborg Fundași : Beijmo, Lindelof, Smith, Gudmund, Svensson, Skoglund, V.Eriksson, Dahl

: Beijmo, Lindelof, Smith, Gudmund, Svensson, Skoglund, V.Eriksson, Dahl Mijlocași : Bergvall, Bolin, Swendberg, Sema, J.Karlstrom, Nanasi, Larsson, Bernha, Zeneli

: Bergvall, Bolin, Swendberg, Sema, J.Karlstrom, Nanasi, Larsson, Bernha, Zeneli Atacanți: Abraham, Gyokeres.

Cum a arătat echipa Suediei contra României la meciul de la Stockholm: Johansson – Holm, Starfelt, Lindelof, Stroud – Bernhardsson, Bergvall, Ayari, Nanasi – Gyokeres, Isak.