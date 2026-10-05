Sport

Suedezii au anunțat echipa pentru meciul cu România! Cum arată primul „11” pregătit de Graham Potter

Presa din Suedia a dezvăluit cum ar putea arăta primul „11” al nordicilor pentru meciul cu România. Graham Potter are mai multe probleme de lot înaintea duelului de pe Arena Națională
Mihai Cheleș
05.10.2026 | 15:04
Suedezii au anuntat echipa pentru meciul cu Romania Cum arata primul 11 pregatit de Graham Potter
Suedia, după victoria contra României, scor 2-1 / Foto: Sport Pictures
ADVERTISEMENT

România și Suedia se întâlnesc luni, 5 octombrie, de la ora 21:45, pe Arena Națională, în etapa a 4-a din Liga Națiunilor. Înaintea confruntării de la București, jurnaliștii suedezi au analizat planurile lui Graham Potter și au conturat formula pe care selecționerul nordicilor ar putea să o trimită pe teren.

Cum ar putea arăta Suedia împotriva României

Potrivit Fotbollskanalen, Graham Potter nu ar urma să facă prea multe modificări față de meciul precedent, remiza cu Bosnia-Herțegovina, scor 1-1. Viktor Johansson este favorit să înceapă în poartă. Hampus Skoglund și Gabriel Gudmundsson ar urma să ocupe cele două flancuri ale defensivei, în timp ce Victor Nilsson Lindelöf și Eric Smith sunt variantele pentru centrul apărării.

ADVERTISEMENT

La mijloc, suedezii ar putea începe cu Alexander Bernhardsson în dreapta și Sebastian Nanasi în stânga. Hugo Larsson este așteptat în centru, iar principalul semn de întrebare este reprezentat de alegerea dintre Jesper Karlström și Lucas Bergvall. În lipsa lui Alexander Isak, atacul nordicilor ar urma să fie format din Besfort Zeneli și Viktor Gyökeres.

  • Echipa probabilă a Suediei: Johansson – Skoglund, Eric Smith, Lindelöf, Gudmundsson – Bernhardsson, Karlström (Bergvall), Hugo Larsson, Nanasi – Zeneli, Gyökeres.

Graham Potter are probleme înaintea meciului cu România

Graham Potter se confruntă cu mari probleme de lot înaintea partidei cu România. Suedia a fost lovită de un val de îmbolnăviri pe parcursul acestei acțiuni, iar Yasin Ayari, Benjamin Nygren, Gustaf Lagerbielke, Elliot Stroud, Patrik Wålemark și John Mellberg nu sunt disponibili pentru confruntarea de pe Arena Națională.

ADVERTISEMENT
„Sunt cel mai bine păstrat secret murdar din Japonia”. Calvarul unui american încarcerat,...
Digi24.ro
„Sunt cel mai bine păstrat secret murdar din Japonia”. Calvarul unui american încarcerat, deși sentința i-a fost anulată

Problemele nordicilor nu se opresc aici. Carl Starfelt s-a accidentat la coapsă în remiza cu Bosnia-Herțegovina, scor 1-1, și a părăsit cantonamentul, în timp ce Alexander Isak, Emil Holm și Hjalmar Ekdal sunt, de asemenea, în afara lotului din cauza problemelor medicale.

ADVERTISEMENT
Surpriză: decizia luată de Florin Răducioiu, a doua zi după ce s-a căsătorit
Digisport.ro
Surpriză: decizia luată de Florin Răducioiu, a doua zi după ce s-a căsătorit

Lotul Suediei pentru meciul cu România: 

  • Portari: Tornqvist, Johansson, Ellborg
  • Fundași: Beijmo, Lindelof, Smith, Gudmund, Svensson, Skoglund, V.Eriksson, Dahl
  • Mijlocași: Bergvall, Bolin, Swendberg, Sema, J.Karlstrom, Nanasi, Larsson, Bernha, Zeneli
  • Atacanți: Abraham, Gyokeres.

Cum a arătat echipa Suediei contra României la meciul de la Stockholm: Johansson – Holm, Starfelt, Lindelof, Stroud – Bernhardsson, Bergvall, Ayari, Nanasi – Gyokeres, Isak.

ADVERTISEMENT
LIVE România – Suedia, Liga Națiunilor 2026 – 2027. Reacție surprinzătoare a suporterilor:...
Fanatik
LIVE România – Suedia, Liga Națiunilor 2026 – 2027. Reacție surprinzătoare a suporterilor: câte bilete s-au vândut
Ruptura neştiută Bogdan Stelea – Gică Hagi. Ce se ascunde în spatele criticilor...
Fanatik
Ruptura neştiută Bogdan Stelea – Gică Hagi. Ce se ascunde în spatele criticilor dure ale lui „Arnold” la adresa selecționerului
Gest superb al lui Inter și AC Milan: fanii vor putea rămâne cu...
Fanatik
Gest superb al lui Inter și AC Milan: fanii vor putea rămâne cu amintiri de pe San Siro
Tags:
Mihai Cheleș
Mihai Cheleș
Mihai Cheleș este editor pe sport la FANATIK. Lucrează în presă din 2016, când și-a început activitatea în rubrica de sport a cotidianului „Cuget Liber” din Constanța. În 2019, s-a mutat la București, unde și-a continuat activitatea în presa sportivă. De-a lungul carierei a lucrat pentru Telekom Sport/Orange Sport, PlaySport, ProSport, Digi Sport, GOLAZO și iAMsport.ro, înainte de a ajunge la FANATIK.
Parteneri
Ce au putut să scrie suedezii despre naționala României, după dezastrul din Liga...
iamsport.ro
Ce au putut să scrie suedezii despre naționala României, după dezastrul din Liga Națiunilor
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!