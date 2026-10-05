Suedezii au identificat momentul-cheie din România – Suedia! De ce se tem nordicii înaintea meciului de pe Arena Națională

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, în etapa a patra din Liga Națiunilor. Cele două reprezentative se află în situații total diferite înaintea confruntării de la București. Naționala lui Gică Hagi este în colaps, cu trei înfrângeri din trei partide, în timp ce echipa lui Graham Potter este neînvinsă după primele trei etape, cu două victorii și un egal.

Suedezii, în gardă înaintea partidei României – Suedia

În pofida clasamentului, suedezii nu au de gând să lase garda jos. Besfort Zeneli, a cărui situație medicală era incertă până de curând, este de părere că . Mijlocașul ofensiv se așteaptă ca „tricolorii” să evolueze fără presiunea rezultatului și le-a transmis colegilor să aibă grijă la startul partidei.

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„Cred că ei se pot gândi că nu au nimic de pierdut și pot juca fără presiune. Atunci cred că pot evolua mai bine decât au făcut-o până acum, iar noi trebuie să fim pregătiți pentru orice, mai ales în primele 10-20 de minute. Trebuie să fim conectați și să facem tot posibilul pentru a nu-i lăsa să intre în meci. Va fi o partidă dificilă. Cred că va fi diferită față de cea pe care am jucat-o acasă”, a declarat Besfort Zeneli pentru .

Cel mai probabil, suedezii au vizionat cu atenție partida contra Poloniei și, cel mai probabil, au observat un aspect care i-a pus pe gânduri: până la momentul eliminării lui Radu Drăgușin (min. 22), România a jucat de la egal la egal cu formația poloneză.

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Echipa probabilă a Suediei pentru meciul cu România : Johansson – Skoglund, Eric Smith, Lindelöf, Gudmundsson – Bernhardsson, Karlström (Bergvall), Hugo Larsson, Nanasi – Zeneli, Gyökeres.

Lotul Suediei pentru meciul cu România:

Portari: Tornqvist, Johansson, Ellborg

Fundași: Beijmo, Lindelof, Smith, Gudmund, Svensson, Skoglund, V.Eriksson, Dahl

Mijlocași: Bergvall, Bolin, Swendberg, Sema, J.Karlstrom, Nanasi, Larsson, Bernha, Zeneli

Atacanți: Abraham, Gyokeres.