Sport

Suedezii, fără secrete înaintea meciului cu România. Detaliul ieșit la iveală la antrenamentul oficial. Foto și Video

Suedezii au ajuns în România și au efectuat antrenamentul oficial pe Arena Națională, într-o atmosferă extrem de relaxată. Gestul care denotă liniștea nordicilor dinaintea returului cu „tricolorii”
Bogdan Ciutacu, Ciprian Păvăleanu
04.10.2026 | 16:32
Suedezii fara secrete inaintea meciului cu Romania Detaliul iesit la iveala la antrenamentul oficial Foto si Video
SPECIAL FANATIK
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Antrenamentul oficial al suedezilor s-a desfășurat într-o atmosferă extrem de relaxată. Foto: FANATIK
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Suedia lui Graham Potter a adunat 7 puncte din primele 3 meciuri din UEFA Nations League, iar șansele să promoveze în Liga A la finalul grupei sunt destul de mari. Nordicii au fost foarte relaxați la antrenamentul oficial, iar jucătorii au fost puși pe glume.

Gestul care denotă faptul că Suedia nu se teme de România

Forma slabă a României ar putea fi, paradoxal, arma secretă a lui Gică Hagi în fața Suediei. Nordicii s-au afișat extrem de relaxați la antrenamentul oficial dinaintea meciului de pe Arena Națională, unde-i vor întâlni pe „tricolori” pentru a doua oară într-un interval de zece zile.

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Inițial, jurnaliștii au putut participa la primele 15 minute din antrenamentul condus de Graham Potter, însă ulterior au mai primit 10 minute suplimentare, detaliu ce nu poate decât să însemne că suedezii nu mai au niciun secret față de România și se văd cu cele trei puncte deja în desagă, mai ales după ce naționala lui Hagi a primit șase goluri de la o Polonie care nu a avut nicio șansă în meciul direct contra Suediei. „Tricolorii” ar putea profita de acest lucru și să facă o surpriză în fața a 50.000 de suporteri.

Antrenamentul oficial al Suediei

Cine sunt absenții Suediei pentru meciul cu România

Chiar dacă nu-l vor avea pe Isak la dispoziție, suedezii sunt pe un val de încredere uriaș după cele trei meciuri fără înfrângere în grupa de Nations League. Atacantul lui FC Liverpool s-a accidentat în meciul tur, de pe Strawberry Arena, și nu va fi disponibil pentru retur.

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De asemenea, pe lângă vedeta naționalei, Suedia nu va avea în lot încă cinci fotbaliști loviți de gripă, printre care se numără Yasin Ayari, Benjamin Nygren, Gustaf Lagerbielke, Elliot Stroud și Patrik Walemark. Astfel, Gyokeres rămâne principalul pericol din atacul scandinav.

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Antrenamentul oficial al Suediei

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Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu este redactor de sport la Fanatik. A debutat la „Eu Sunt 12”, a lucrat la „Cluburi portive/Sportivity”, „Ultima fază”, „Români ca lumea” sau „Tribal Worldwide Romania”, proiect Heineken referitor la EURO 2020, Champions League, Formula 1 și Cupa Mondială de rugby.
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