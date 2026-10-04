Suedezii, fără secrete înaintea meciului cu România. Detaliul ieșit la iveală la antrenamentul oficial. Foto și Video

ADVERTISEMENT

Suedia lui Graham Potter a adunat 7 puncte din primele 3 meciuri din UEFA Nations League, iar șansele să promoveze în Liga A la finalul grupei sunt destul de mari. Nordicii au fost foarte relaxați la antrenamentul oficial, iar jucătorii au fost puși pe glume.

Gestul care denotă faptul că Suedia nu se teme de România

Forma slabă a României ar putea fi, paradoxal, arma secretă a lui Gică Hagi în fața Suediei. Nordicii s-au afișat extrem de relaxați la antrenamentul oficial dinaintea meciului de pe Arena Națională, unde-i vor întâlni pe „tricolori” pentru a doua oară într-un interval de zece zile.

ADVERTISEMENT

Inițial, jurnaliștii au putut participa la primele 15 minute din antrenamentul condus de Graham Potter, însă ulterior au mai primit 10 minute suplimentare, detaliu ce nu poate decât să însemne că suedezii nu mai au niciun secret față de România și se văd cu cele trei puncte deja în desagă, mai ales după ce naționala lui Hagi a primit șase goluri de la o Polonie care nu a avut nicio șansă în meciul direct contra Suediei. „Tricolorii” ar putea profita de acest lucru și să facă o surpriză în fața a 50.000 de suporteri.

Antrenamentul oficial al Suediei

Cine sunt absenții Suediei pentru meciul cu România

, suedezii sunt pe un val de încredere uriaș după cele trei meciuri fără înfrângere în grupa de Nations League. Atacantul lui FC Liverpool s-a accidentat în meciul tur, de pe Strawberry Arena, și nu va fi disponibil pentru retur.

ADVERTISEMENT

De asemenea, pe lângă vedeta naționalei, Suedia nu va avea în lot încă cinci fotbaliști loviți de gripă, printre care se numără Yasin Ayari, Benjamin Nygren, Gustaf Lagerbielke, Elliot Stroud și Patrik Walemark. Astfel,

ADVERTISEMENT