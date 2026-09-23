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România se pregătește pentru duelul cu Suedia, primul din noua ediție a Ligii Națiunilor, iar FANATIK este deja prezent la Stockholm și vă prezintă . Strawberry Arena, casa lui AIK Stockholm și stadionul pe care își dispută de cele mai multe ori meciurile de pe teren propriu naționala Suediei, este pregătită până la ultimul detaliu pentru partida cu „tricolorii”, iar gazonul beneficiază de o atenție specială înaintea fluierului de start.

FANATIK a fost deja pe Strawberry Arena! Suedezii pregătesc gazonul cu lămpi speciale

Reporterii FANATIK au ajuns la Stockholm chiar înaintea echipei naționale conduse de Gheorghe Hagi și au surprins pe gazonul de pe Strawberry Arena mai multe sisteme de iluminare pentru suprafața de joc, folosite pentru a ajuta iarba să se dezvolte și să se regenereze. Practic, aceste lămpi horticole oferă gazonului lumina de care are nevoie pentru fotosinteză, imitând în anumite condiții efectul luminii naturale. Scopul este ca iarba să continue să crească și să se refacă, inclusiv în zonele care sunt mai puțin expuse razelor soarelui.

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Astfel de sisteme sunt folosite pe arenele moderne pentru întreținerea suprafeței de joc, în special în perioadele în care condițiile naturale nu sunt suficiente pentru ca gazonul să se regenereze la nivelul dorit. Iar . Totul este pus la punct pentru ca gazonul să arate impecabil vineri seară, la ora fluierului de start. FANATIK vă prezintă imagini realizate la Stockholm de fotoreporterul nostru, cu arena care va găzdui prima confruntare dintre Suedia și România.

Strawberry Arena, una dintre cele mai moderne arene din Suedia

Stadionul din Solna, în zona metropolitană a Stockholm-ului, a fost inaugurat pe 27 octombrie 2012, când purta numele de Friends Arena. La ceremonia de inaugurare au fost aproximativ 50.000 de oameni, iar arena a devenit noua casă a naționalei Suediei, înlocuind celebrul Råsunda. Construcția arenei a costat aproximativ 2,8 miliarde de coroane suedeze, potrivit Sveriges Radio, iar stadionul are o capacitate de aproximativ 50.000 de spectatori la evenimentele sportive.

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Una dintre particularitățile arenei este acoperișul retractabil, care permite organizarea evenimentelor indiferent de condițiile meteo. Acesta poate fi deschis sau închis în aproximativ 15 minute.

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2.8 miliarde de coroane suedeze a costat Strawberry Arena

miliarde de coroane suedeze a costat Strawberry Arena 50.000 de locuri este capacitatea arenei din Stockholm

Zlatan Ibrahimovic a făcut spectacol la inaugurarea fotbalistică a arenei

Unul dintre cele mai memorabile meciuri disputate pe stadion a fost chiar partida care a inaugurat arena din punct de vedere fotbalistic. Pe 14 noiembrie 2012, Suedia a întâlnit Anglia, iar Zlatan Ibrahimovic a oferit un spectacol de neuitat. Suedia s-a impus cu 4-2, iar Zlatan a marcat toate cele patru goluri, ultimul fiind o execuție acrobatică devenită celebră în întreaga lume.

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Arena a găzduit de-a lungul anilor numeroase partide importante ale naționalei Suediei, dar și meciuri ale lui AIK, precum și concerte ale unor artiști de top. Printre numele care au urcat pe scena stadionului se numără Coldplay, Guns N’ Roses, Eminem, Ed Sheeran, Ariana Grande, Bruce Springsteen, AC/DC și Taylor Swift.

Și „tricolorii” au mai jucat pe această arenă împotriva Suediei, iar amintirea ultimei confruntări directe disputate la Stockholm nu este una fericită. Pe 23 martie 2019, România a întâlnit Suedia în preliminariile EURO 2020. Suedezii s-au impus cu 2-1, după golurile marcate de Robin Quaison și Viktor Claesson. Pentru România a înscris Claudiu Keșeru, însă „tricolorii” nu au reușit să evite înfrângerea. De altfel, acela este și ultimul meci direct dintre cele două reprezentative disputat în Suedia.

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