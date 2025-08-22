Suedezilor nu le-a venit să creadă ce s-a întâmplat în Hacken – CFR Cluj 7-2: ”O prestație rar întâlnită”

Scorul absolut neverosimil cu care s-a încheiat partida Hacken – CFR Cluj 7-2, i-a făcut pe jurnaliștii suedezi să folosească cuvinte mari pentru formația pregătită de Jens Gustafsson.

Presa din Suedia, în extaz după Hacken – CFR Cluj 7-2

Imediat după încheierea , presa din Suedia a scris despre o victorie istorică a celor de la Hacken, care au oferit una dintre cele mai bune prestații din toate timpurile.

Sub titlul ”Hacken a zdrobit-o pe CFR în Conference League”, publicația a notat: ”BK Hacken defilează spre faza grupelor Conference League! Acasă, împotriva giganților români de la CFR Cluj, a fost dezastru total. Hacken a oferit o prestație rar întâlnită și a câștigat cu un incredibil 7–2.

După cele 90 de minute de pe Bravida Arena, e clar: BK Hacken are deja un picior în grupele Conference League. Pentru că la Hisingen a fost o adevărată sărbătoare a golurilor, un ’duga’ cum spun suedezii.

După doar două minute, Simon Gustafson a deschis scorul (1-0), iar la pauză scorul era deja 4-1 pentru gazde. Chiar și așa, Amor Layouni, omul cu toate assisturile, era ‘al naibii de nervos’ că Hacken a primit totuși un gol. Însă nervii i-au trecut rapid la final”.

Dan Petrescu a demisionat imediat după joc

”Hacken a continuat să demoleze CFR-ul și în repriza a doua. Românii nu au avut nicio șansă în fața ofensivei suedeze, iar Isak Brusberg, în vârstă de doar 18 ani, a mai punctat o dată în minutul 49.

Apoi, Dembe, intrat de doar trei minute, a marcat primul său gol și a închis meciul cu reușita de 7-2. O victorie istorică pentru Hacken, care nu mai înscrisese niciodată atât de multe goluri într-un meci european”, a mai scris sursa citată.

Imediat după umilința din Suedia, antrenorul de la CFR Cluj. Contactat de FANATIK, patronul , pe care îl consideră responsabil de acest dezastru.