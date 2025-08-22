Sport

Suedezilor nu le-a venit să creadă ce s-a întâmplat în Hacken – CFR Cluj 7-2: ”O prestație rar întâlnită”

Presa din Suedia a fost impresionată de victoria din meciul Hacken - CFR Cluj 7-2 și a scris despre lecția de fotbal predată vicecampioanei României.
Traian Terzian
22.08.2025 | 05:20
Suedezilor nu lea venit sa creada ce sa intamplat in Hacken CFR Cluj 72 O prestatie rar intalnita
ULTIMA ORĂ
Suedezii sunt în delir după Hacken - CFR Cluj 7-2. Sursă foto: Tamas Horvath/SPORT PICTURES

Scorul absolut neverosimil cu care s-a încheiat partida Hacken – CFR Cluj 7-2, i-a făcut pe jurnaliștii suedezi să folosească cuvinte mari pentru formația pregătită de Jens Gustafsson.

ADVERTISEMENT

Presa din Suedia, în extaz după Hacken – CFR Cluj 7-2

Imediat după încheierea întâlnirii din prima manșă a play-off-ului Conference League, presa din Suedia a scris despre o victorie istorică a celor de la Hacken, care au oferit una dintre cele mai bune prestații din toate timpurile.

Sub titlul ”Hacken a zdrobit-o pe CFR în Conference League”, publicația Aftonbladet a notat: ”BK Hacken defilează spre faza grupelor Conference League! Acasă, împotriva giganților români de la CFR Cluj, a fost dezastru total. Hacken a oferit o prestație rar întâlnită și a câștigat cu un incredibil 7–2.

ADVERTISEMENT

După cele 90 de minute de pe Bravida Arena, e clar: BK Hacken are deja un picior în grupele Conference League. Pentru că la Hisingen a fost o adevărată sărbătoare a golurilor, un ’duga’ cum spun suedezii.

După doar două minute, Simon Gustafson a deschis scorul (1-0), iar la pauză scorul era deja 4-1 pentru gazde. Chiar și așa, Amor Layouni, omul cu toate assisturile, era ‘al naibii de nervos’ că Hacken a primit totuși un gol. Însă nervii i-au trecut rapid la final”.

ADVERTISEMENT
Prima reacție a părinților tinerilor uciși la 2 Mai, după aflarea sentinței definitive...
Digi24.ro
Prima reacție a părinților tinerilor uciși la 2 Mai, după aflarea sentinței definitive a lui Vlad Pascu

Dan Petrescu a demisionat imediat după joc

”Hacken a continuat să demoleze CFR-ul și în repriza a doua. Românii nu au avut nicio șansă în fața ofensivei suedeze, iar Isak Brusberg, în vârstă de doar 18 ani, a mai punctat o dată în minutul 49.

ADVERTISEMENT
Gigi Becali a spus un singur lucru despre arbitrul din Olanda, după Aberdeen...
Digisport.ro
Gigi Becali a spus un singur lucru despre arbitrul din Olanda, după Aberdeen - FCSB 2-2

Apoi, Dembe, intrat de doar trei minute, a marcat primul său gol și a închis meciul cu reușita de 7-2. O victorie istorică pentru Hacken, care nu mai înscrisese niciodată atât de multe goluri într-un meci european”, a mai scris sursa citată.

Imediat după umilința din Suedia, antrenorul Dan Petrescu și-a anunțat plecarea de la CFR Cluj. Contactat de FANATIK, patronul Neluțu Varga a precizat că îi acceptă demisia tehnicianului, pe care îl consideră responsabil de acest dezastru.

ADVERTISEMENT
Mihai Stoica, negru de supărare după Aberdeen – FCSB 2-2! Apel către UEFA:...
Fanatik
Mihai Stoica, negru de supărare după Aberdeen – FCSB 2-2! Apel către UEFA: „Nu e normal!”
Elias Charalambous a spus ce șanse are FCSB la calificare, după ce Aberdeen...
Fanatik
Elias Charalambous a spus ce șanse are FCSB la calificare, după ce Aberdeen a revenit de la 0-2
Incredibil! Antrenorul lui Hacken a spus cât ar fi trebuit să se termine...
Fanatik
Incredibil! Antrenorul lui Hacken a spus cât ar fi trebuit să se termine meciul cu CFR Cluj, după ce a învins cu 7-2: „La analiză părea o echipă dificilă”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
Parteneri
Negocierile cu Ianis Hagi au picat definitiv! Jucătorul a insistat să primească un...
iamsport.ro
Negocierile cu Ianis Hagi au picat definitiv! Jucătorul a insistat să primească un salariu de 2.000.000 de euro
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!