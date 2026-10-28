Sport

Suedezul care a distrus România lui Gică Hagi a îngropat adversara Craiovei în duelul cu Manchester City

Gabriel Neagu
29.10.2026 | 00:23
Suedezul care a distrus Romania lui Gica Hagi a ingropat adversara Craiovei in duelul cu Manchester City
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Suedezul care a distrus România lui Hagi a îngropat adversa Craiovei în duelul cu Manchester City. sursa foto: profiemdia
Fotbalistul suedez care a semnat o pasă decisivă contra României a îngropat pe Brighton în Cupa Angliei. Fotbalistul se pregătește pentru o nouă întâlnire cu o echipă românească.
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Brighton a ratat, dramatic, calificarea în următoarea rundă a Cupei Ligii Angliei. Formația din Albion a fost ”trădată”, la penalty-uri, chiar de fotbalistul care le-a făcut viață grea ”tricolorilor” în Liga Națiunilor.

Yasin Ayari a îngropat pe Brighton cu Manchester City

Trupa lui Fabian Hurzeler a început partida de pe Etihad decisă să obțină calificarea în fața lui Manchester City. Brighton a deschis scorul, în minutul 30, prin Malick Yalcouye. Totuși, ”cetățenii” au restabilit egalitatea, cu 5 minute înainte de pauză, prin Mateo Kovacic. ”Pescărușii” au continuat să forțeze victoria și au reintrat în avantaj, în minutul 47, grație reușitei semnate de Georginio Rutter.

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Formația lui Enzo Maresca nu a cedat lupta. Jucătorii lui Manchester City au pus presiune pentru a restabili egalitatea, iar eforturile lor au fost răsplătite în minutul 71. Atunci, Rayan Cherki a trimis o centrare, în careu, din lovitură liberă. Mingea a ajuns la Vitor Reis, care a șutat la semiînălțime și l-a învins pe portarul Jason Steele, trimițând soarta calificării la loviturile de departajare.

Primele trei serii de penalty-uri au fost transformate impecabil de jucătorii ambelor echipe. Primul fotbalist care a cedat presiunii a fost Mateo Kovacic. Mijlocașul a tras spre colțul drept al porții lui Steele, însă portarul a respins. Astfel, șansa de a obține calificarea a ajuns în piciorul suedezului Yasin Ayari.

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Scandinavul a tras tot în colțul drept al porții, la nivelul solului. Geronimo Rulli, portarul lui Manchester City a ghicit colțul și a restabilit egalitatea perfectă în lupta pentru calificarea în următoarea rundă a Cupei Ligii. Următorul executant al ”cetățenilor”, Rayan Cherki, a marcat, iar presiunea s-a mutat pe umerii lui Lewis Dunk. Fotbalistul lui Brighton a ratat și echipa lui Fabian Hurzeler și-a luat ”adio” de la competiție.

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Yasin Ayari a învins România și așteaptă duelul cu Universitatea Craiova

Mijlocașul suedez nu este o figură străină pentru fotbalul românesc. Yasin Ayari a fost integralist în partida de debut a Suediei în actuala ediție a Ligii Națiunilor, contra României, la Stockholm, 2-1. Jucătorul lui Brighton a ieșit în evidență în duelul de pe Strawberry Arena, semnând o pasă de gol, la reușita lui Alexander Isak, din minutul 20.

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Yasin Ayari va da din nou piept cu jucătorii români, luna viitoare, însă de această dată la nivel de club. Brighton va primi vizita Universității Craiova, în a patra etapă din Conference League, pe 26 noiembrie, de la ora 19:45. După 2 meciuri disputate din competiție, ambele echipe au strâns 4 puncte.

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