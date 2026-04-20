Suedia, furioasă că vizita monarhului său în Ucraina a fost distorsionată de propaganda rusă. Adevărul despre strângerea de mână dintre rege şi Zelenski

Regele Carl al XVI-lea Gustav al Suediei a efectuat la sfârșitul săptămânii trecute o vizită istorică în Ucraina, prima din ultimii 18 ani pe care a efectuat-o în această ţară. Momentul s-a bucurat de atenția multor observatori, însă a fost prezentat trunchiat de propaganda pro-Kremlin, care a difuzat informaţia că monarhul ar fi refuzat să dea mâna cu Volodimir Zelenski.

Carl al XVI-lea Gustav a vizitat de trei ori Ucraina

În cei 53 de ani de când se află pe tronul Suediei, Regele Carl al XVI-lea Gustav mai fusese în Ucraina de numai două ori. Prima oară în 1978, când a vizitat mormântul prinţesei suedeze Ingegerd, devină marea cneaghină Ana de Kiev, apoi în 2008, când un moment marcant l-a reprezentat vizita într-un sat fondat de colonişti suedezi. Şi această a treia vizită, pe care a efectuat-o la Lvov, a avut o însemnătate aparte, monarhul anunţând un sprijin de 4 miliarde de euro pe care Suedia i-l oferă Ucrainei.

Vizita a fost prezentată exact pe dos de propaganda pro-rusă, care răspândit imagini şi articole că regele a refuzat , interpretând acesta ca un gest de sfidare la adresa lui liderului de la Kiev. „Videoclipul îl arată pe Zelenski încercând să-i întindă mâna oaspetelui său, dar Carl al XI-lea doar s-a uitat el cu dispreț și s-a dat într-o parte”, scriu ruşii. În realitate, secvenţa a fost trunchiată, pentru că în versiunea completă cei doi şi-au dat mâna de mai multe ori. Totuşi interpretarea pe care au dat-o ruşii a stârnit furia Suediei şi chiar pe pagina de Facebook a monarhiei suedeze a fost postată o fotografie cu cei doi strângându-şi mâinile.

Ministerul de Externe al Suediei: „Când realitatea nu este suficientă, propaganda preia controlul”

Șefa departamentului de informații al curții regale, Margareta Thorgren, a declarat că este „greșit și urât” că evenimentul a fost portretizat în acest fel în Rusia. „Își strânseseră mâna doar înainte de videoclip și chiar și după videoclip și-au strâns mâna din nou”, a scris ea într-un mesaj. „Întreaga vizită a avut ca scop susținerea Ucrainei de către Suedia. Regele și-a dorit de mult timp să viziteze această țară și să-și arate sprijinul pentru poporul ucrainean și pentru curajul și perseverența președintelui Zelenski”, a mai transmis Margareta Thorgren.

İsveç Kralı Carl XVI Gustaf, 18 yıl aradan sonra Ukrayna’ya gerçekleştirdiği ilk resmi ziyarette Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir araya geldi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'in kendisini karşıladığı andan görüntü, ikili arasında el sıkışmasının yaşanmadığı… — Malumatfuruş (@malumatfurusorg)

Ministrul de externe, Maria Malmer Stenergard, care , a reacţionat şi ea vehement la ştirea difuzată de Russia Today şi preluată apoi de mai multe publicaţii proruse. „Când realitatea nu este suficientă, propaganda preia controlul. Sprijinul puternic al Suediei pentru Ucraina pune, aparent, atât de multă presiune pe Rusia, încât aceasta se simte obligată să distorsioneze realitatea. Să continuăm să ne sprijinim și să ținem linia împotriva dezinformării rusești”, a transmis şefa diplomaţiei suedeze.

Malmer Stenergard a mai subliniat că Regele Carl al XVI-lea Gustav este singurul monarh care a efectuat vizite oficiale în Ucraina de la declararea independenței acesteia în 1991, astfel că interpretările că ar avea vreo antipatie faţă de Volodimir Zelenski sunt cu atât mai neîntemeiate. Întâlnirea de vinerea trecută, de la Lvov, nu a fost prima dintre cei doi. Regele s-a mai întâlnit cu președintele ucrainean când acesta a vizitat Suedia, în 2024, dar și cu ocazia celei de-a 80-a aniversări a ONU, la New York, toamna trecută.