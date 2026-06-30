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Naționala care vrea să o bată pe Franța la Mondiale! Au dat afară deja un antrenor și caută o nouă victimă

Suedia și Franța se vor întâlni în 16-imile de finală la CM 2026, iar nordicii sunt extrem de încrezători. Vezi pe site-ul FANATIK declarațiile optimiste din tabăra suedezilor.
Dragos Petrescu
30.06.2026 | 10:15
Nationala care vrea sa o bata pe Franta la Mondiale Au dat afara deja un antrenor si cauta o noua victima
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Naționala Suediei este încrezătoare înaintea duelului cu Franța de la CM 2026 // FOTO: colaj FANATIK
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Suedia a încheiat pe locul al 3-lea în grupa F, cu 4 puncte acumulate în cele trei meciuri disputate, și s-a calificat în 16-imile de finală ale competiției, acolo unde va da piept cu Franța, una dintre marile favorite la câștigarea CM 2026. Chiar și așa, gruparea nordică este extrem de încrezătoare, conform lui Sebastian Larsson, unul dintre secunzii selecționerului Graham Potter, care a afirmat că jucătorii suedezi sunt nerăbdători pentru meciul care va avea loc marți, 30 iunie.

Suedia nu se teme de Franța! Declarații optimiste din tabăra nordicilor, înaintea duelului de la CM 2026

Naționala scandinavă este considerată outsider în confruntarea cu Franța, o partidă care se va disputa marți, pe MetLife Stadium din New Jersey. Totuși, Sebastian Larsson, secundul lui Graham Potter, este de părere că gruparea nordică poate produce surpriza, în ciuda lotului net superior al adversarului.

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Nu trebuie să spun prea multe despre Franța. Știm cu toții că au niște fotbaliști excepționali și suntem conștienți de faptul că vom avea parte de multe provocări, dar le așteptăm cu nerăbdare. Cred că va fi un meci fantastic. Dacă privim în trecut, am mai reușit să eliminăm adversari care erau cotați mai bine decât noi, de ce nu am izbuti să facem acest lucru din nou? Avem și noi niște jucători care pot realiza lucruri mărețe. Pentru noi este important să facem totul corect, pentru că acest lucru va fi necesar într-un astfel de meci”, a declarat Larsson, citat de sportal.bg.

Suedia a început ca din tun la CM 2026, dar apoi s-a stins

Trupa pregătită de Graham Potter a reușit una dintre cele mai categorice victorii din prima etapă la Cupa Mondială din acest an, atunci când s-a impus cu 5-1 în fața primei reprezentative din Tunisia, un rezultat care i-a fost fatal lui Sabri Lamouchi, fostul tehnician al grupării africane, înlocuit ulterior de francezul Herve Renard. Totuși, suedezii nu au fost în stare să mențină același ritm ridicat de joc și în următoarele două partide pe care le-a disputat în grupa F.

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În cea de-a două partidă, Suedia a pierdut categoric în fața Olandei, 1-5, după care a obținut doar o remiză contra Japoniei, scor 1-1, rezultate care i-a împiedicat pe nordici să se califice direct în fazele eliminatorii ale competiției. Ei au obținut accederea în 16-îmi datorită noii reguli introduse pentru acest turneu final, care permite și celor mai bune opt selecționate care au încheiat faza grupelor pe ultima treaptă a podiumului să meargă mai departe.

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Dragos Petrescu
Dragos Petrescu este licențiat în Cibernetică, Statistică și Informatică Economică la ASE și are un Master în Automatică ș i Calculatoare - Politehnica București. E pasionat de fotbal încă de la vârsta de 6 ani, odată cu Campionatul Mondial din Germania (2006)
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