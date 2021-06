Meciul Suedia – Polonia de miercuri, ora 19:00, are o mai mare importanță doar pentru polonezi, care sunt obligați să câștige dacă nu vor să plece acasă după faza grupelor.

ADVERTISEMENT

Suedia a obţinut deja calificarea imediat ce Ucraina şi Austria nu au terminat la egalitate în grupa C, victoria austriecilor ducându-i şi pe nordici în optimi. Singura miză pentru nordici este doar ocuparea locului 1 în grupă.

Unde se joacă partida Suedia – Polonia

Confruntarea Suedia – Polonia se dispută miercuri, 23 iunie, de la ora 19:00, pe stadionul Krestovksi din Sankt Petersburg, fiind ultimul joc din faza grupelor găzduit de arena din Rusia, singura dintre locaţii unde au avut loc partide din două grupe, B şi E.

Suedia are 4 puncte, după remiza albă cu Spania şi victoria în faţa Slovaciei, şi e sigură de . Polonia are doar un punct, din egalul cu Spania, cedând neaşteptat în faţa Slovaciei. Pentru , are obligatoriu nevoie de victorie.

ADVERTISEMENT

Cine transmite la TV meciul Suedia – Polonia

Partida Suedia – Polonia se joacă miercuri, 23 iunie, de la ora 19:00, pe stadionul Krestovski din Sankt Petersburg în etapa a 3-a şi ultima din grupa E la Euro 2020. Este transmisă în direct pe postul PRO X, dar o mai puteţi urmări şi pe site-ul FANATIK.RO, în format LIVE VIDEO.

La Sankt Petersburg, temperatura a rămas la cote ridicate, 32 de grade, deşi nu mai este senin şi cerul e mai tot timpul acoperit, cu şanse reale de ploaie. Englezul Michael Oliver a fost desemnat să conducă acest joc.

Ce jucători importanţi lipsesc din întâlnirea Suedia – Polonia

Suedia a primit vestea cea bună referitor la situaţia celor doi jucători testaţi pozitiv la COVID înainte de debutul la EURO, atacantul Kulusevski de la Juventus şi mijlocaşul Svanberg de la Bologna. Însă selecţionerul Janne Andersson nu exclude să lase la odihnă câţiva titulari pentru optimi.

ADVERTISEMENT

Polonia nu îşi poate permite acest lux, dar sunt puţine şanse ca fundaşul Bednarek să poată fi apt pentru acest joc, după ce a suferit o accidentare la coapsă în partida cu Spania. Robert Lewandowski va dirija atacul în căutarea golului calificării.

Lewandowski, singurul polonez care a marcat la trei turnee de EURO diferite

Suedia poate juca acest meci fără nici o presiune, poate doar aceea a faptului că dacă ar câştiga ar avea asigurat primul loc în grupa E înaintea Spaniei. Cea mai bună performanţă a nordicilor la EURO este semifinala din 1992, când au fost gazde.

ADVERTISEMENT

este singurul polonez care a reuşit să înscrie minim un gol la trei turnee finale de EURO diferite şi speră să obţină calificarea în optimi, după ce în 2016 s-a oprit în sferturi.

Cote la pariuri pentru jocul Suedia – Polonia

Casele de pariuri văd un echilibru în această partidă și, în consecință, au cotat cele două formații cu șanse egale la victorie, ambele primind 2,85.

ADVERTISEMENT

Istoricul meciurilor directe dintre cele două reprezentative este chiar descurajant pentru polonezi. S-au jucat opt partide, ultima în 2004, care a fost şi singura amicală şi bilanţul este de şapte succese Suedia, unul Polonia, la CM 1974, în Germania.