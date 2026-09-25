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Vineri, 25 septembrie, la Stockholm, pe Strawberry Arena, România debutează în ediția 2026 – 2027 din Liga Națiunilor. În fața elevilor lui Gică Hagi (61 de ani) va sta puternica națională a Suediei. FANATIK vă ține la curent, în timp real, cu tot ceea ce se întâmplă înainte, în timpul și după acest duel. Află, în acest material, cine transmite la TV și online, programul complet, scorul live și cele mai tari faze.

Suedia – România, etapa 1, Liga Națiunilor 2026 – 2027

Al doilea mandat al lui Gheorghe Hagi pe banca primei reprezentative începe, în mod oficial, vineri, 25 septembrie. La Stockholm, „tricolorii” dau piept cu Suedia, o națională care a jucat la Cupa Mondială 2026 din SUA, Mexic și Canada. Pe hârtie, nordicii sunt mult mai valoroși și pleacă, evident, cu prima șansă.

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pe care i-a convocat de a-i demonstra că naționala țării noastre încă mai poate să demonstreze că se poate lupta de la egal la egal cu echipele considerate favorite. Suedia are un lot de 414 milioane de euro, față de România care nu trece de 130 de milioane.

Program de meci, ora de start Suedia – România

În această toamnă, într-o pauză internațională de trei săptămâni cum nu a mai fost până acum, echipa națională de fotbal a României va evolua în Liga Națiunilor. În prima „fereastră” FIFA, fotbaliștii noștri vor disputa patru meciuri. Primul dintre acestea se joacă vineri, 25 septembrie, la Stockholm. Partida Suedia – România începe la ora 21:45.

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Cine arbitrează Suedia – România. Ce brigadă a fost delegată

UEFA l-a delegat la meciul Suedia – România pe cehul Ondrej Berka (38 de ani). Acesta este o mai veche cunoștință a românilor. În 2026, el a mai condus o partidă a echipei naționale a României. Pe 31 martie 2026, Berka a fost la centru în amicalul Slovacia – România 2-0. A fost ultimul meci al regretatului Mircea Lucescu în poziţia de selecţioner.

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UEFA a anunțat și restul brigăzii pentru confruntarea din Grupa B4. Berka va fi ajutat la cele două tușe de conaționalii Matej Vlcek și Kamil Hajek. Al patrulea oficial desemnat pentru partida de la Solna este Ondrej Pechanec. În camera VAR va fi italianul Michael Fabbri. Cehul Karel Roucek va ocupa poziția de arbitru asistent video.

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Echipe probabile Suedia – România

Cu un lot de 32 (n.r. 33 inițial, dar Denis Drăguș s-a accidentat) de jucători convocați pentru meciurile cu Suedia (tur-retur), Bosnia & Herțegovina și Polonia, selecționerul Gică Hagi și-a creionat primul „11” pentru meciul contra suedezilor. Din informațiile obținute în excluisvitate de FANATIK, tehnicianul primei reprezentative e pregătit să facă o revoluție din punct de vedere tehnico-tactic față de ce a fost până acum la echipa națională.

cu care va încerca să blocheze forța ofensivă a suedezilor. Marea surpriză ar fi prezența lui Ianis Hagi în primul „11” și absența lui Nicolae Stanciu, căpitanul de drept al naționalei.

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Suedia : Johansson – Svensson, Lindelof, Stroud, Gudmundsson – Nygren, Bergvall, Ayari, Ali – Gyokeres, Isak.

: Johansson – Svensson, Lindelof, Stroud, Gudmundsson – Nygren, Bergvall, Ayari, Ali – Gyokeres, Isak. România: Radu – Drăgușin, Coubiș, Ghiță – Rațiu, Băluță, R. Marin, Bancu – I. Hagi – Man, L. Munteanu.

Clasament grupă România

Alături de România, în Grupa 4 din Liga B a UEFA Nations League se mai află trei naționale mult mai bine cotate. Suedia, rivala noastră de vineri, apoi Bosnia Herțegovina și Polonia lui Lewandowski. De notat că două dintre acestea, primele, au jucat și s-au calificat mai departe din grupele lor la Cupa Mondială din vară.

FANATIK vă pune la dispoziție clasamentul din Grupa 4 de îndată ce se dispută primele partide. În afară de Suedia – România, tot vineri, de la 21:45, pe PGE Narodowy din Varșovia se joacă Polonia – Bosnia și Herțegovina.

Program meciuri România Liga Națiunilor 2026/2027

Toate meciurile României din Liga B a Ligii Națiunilor se joacă în această toamnă. Se va întâmpla în două serii. Prima este cea din pauza 25 septembrie – 5 octombrie, apoi la mijlocul lui noiembrie. Iată programul celor 6 partide:

Suedia – România: vineri, 25 septembrie, ora 21:45

România – Bosnia & Herțegovina: luni, 28 septembrie, ora 21:45

Polonia – România: vineri, 2 octombrie, ora 21:45

România – Suedia: luni, 5 octombrie, ora 21:45

România – Polonia: sâmbătă, 14 noiembrie, ora 21:45

Bosnia & Herțegovina – România: marți, 17 noiembrie, ora 21:45

Cine transmite la TV Suedia – România

O schimbare importantă se va petrece în privința postului TV din România care transmite meciurile „tricolorilor” lui Gică Hagi din Liga Națiunilor. În trecut, două canale de televiziune aveau drepturile: Antena 1 și Prima TV. Începând din această toamnă, până în 2028, Antena 1 va rămâne unicul post TV pe care se vor putea urmări meciurile primei reprezentative a României.

Cum poți vedea live stream online Suedia – România. Cum pot viziona meciul românii din diasporă

Meciul Suedia – România, din prima etapă a Nations League 2026 – 2027, va fi transmis în direct pe Antena 1, dar şi AntenaPLAY, vineri, 25 septembrie, de la ora 21:45. Mai există o alternativă oficială, iar aceasta depinde de țara în care locuiesc fanii. UEFA publică, pe , lista partenerilor de difuzare pentru fiecare țară.

Aplicații și site-uri oficiale unde poți urmări scorul live

FANATIK a dedicat . Meciul de debut al lui Gică Hagi în cel de-al doilea său mandat mai poate fi urmărit și pe site-ul UEFA. pentru meci, cu actualizări ale scorului și evenimentelor din partidă.

Nu în ultimul rând, fanii mai au la dispoziție clasicul „ ”, acolo unde pot urmări, de asemenea, tot ce se întâmplă în partida de la Stockholm, dar și în toate celelalte dueluri ale Ligii Națiunilor. În plus, FRF are o secțiune cu știri, actualizări și informații oficiale despre naționala României.

Cote pariuri Suedia – România

Diferența uriașă de valoare dintre Suedia și România se vede și în cotele pe care casele de pariuri le oferă la acest meci. Gazdele au cote cuprinse între 1,48 și 1,55, în timp ce România, outsider clar pe hârtie, ajunge la 5,90 – 6,00. Un „x2” care nu ar fi deloc rău pentru „tricolori” are cotă 2,60.

Cum se joacă Liga Națiunilor, ediția 2026/2027: noul format, reguli noi

În această toamnă, Comitetul Executiv al UEFA a decis o serie de modificări ale sistemului de promovare și retrogradare pentru ediția 2026 – 2027 a Ligii Națiunilor. Ediția curentă este una de tranziție, deoarece UEFA pregătește trecerea la trei ligi începând cu ediția 2028 – 2029. România, chiar și dacă termină pe ultima poziție în grupă, nu retrogradează automat în Liga C.

Conform sistemului modificat al UEFA, cele 4 echipe clasate pe ultimul loc în grupele Ligii B vor disputa un play-off de menținere/promovare împotriva celor patru formații clasate pe locul secund în grupele Ligii C. În final, câștigătoarele acestor dueluri vor evolua în Liga B la următoarea ediție, iar învinsele vor juca în Liga C.

Câte echipe se califică din fiecare grupă

O evoluție bună a României în Grupa ei din Liga Națiunilor, asta însemnând și locul 2, poate aduce o accedere în prima urnă valorică. Regulamentul prevede ca cele 4 câștigătoare de grupe din Liga B să promoveze direct în Liga A. Apoi vine noutatea: echipele clasate pe locul secund în Liga B vor avea șansa de a ajunge în elită prin intermediul unui play-off împotriva unor formații din Liga A.

Live Blog: Urmărește în timp real Suedia – România, Liga Națiunilor 2026/2027

Meciul Suedia – România va fi acoperit din toate punctele de vedere pe site-ul FANATIK. În acest LIVE BLOG sunteți la curent cu tot ceea ce se întâmplă înainte, în timpul și după partida de la Stockholm. În timp real primiți date despre echipele probabile, de start, scor, faze, declarații și tot ceea ce contează pentru fani.