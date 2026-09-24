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Pontul zilei de vineri, 25 septembrie 2026. Bet Builder de cotă 5.75 la Superbet de la Suedia – România

Meciul zilei de vineri, 25 septembrie 2026, Suedia - România, se „califică” la rubrica „Pontul zilei”. Un Bet Builder de la acest duel ne poate aduce o cotă de 5.75
Ciprian Păvăleanu
24.09.2026 | 21:50
Pontul zilei de vineri 25 septembrie 2026 Bet Builder de cota 575 la Superbet de la Suedia Romania
Pontul zilei de vineri, 25 septembrie, este realizat pe baza meciului Suedia - România. Foto: Sportpictures.eu
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Meciul dintre Suedia și România reprezintă debutul lui Gică Hagi în noul mandat într-un meci oficial la naționala României. Selecționerul „tricolorilor” este convins că poate scoate 12 puncte din cele 4 meciuri din UEFA Nations League, însă va avea adversari redutabili. Am pregătit un Bet Builder de cotă 5.75 la SUPERBET pentru pontul zilei de vineri, 25 septembrie 2026.

Pontul zilei de vineri, 25 septembrie 2026. România caută toate cele trei puncte din Suedia

Deși România a eșuat în calificările pentru Campionatul Mondial, Gică Hagi este încrezător că-i poate readuce pe „tricolori” pe culmile gloriei. „Regele” este încrezător că elevii săi pot obține 4 victorii din 4 meciuri din UEFA Nations League, însă această misiune este una extrem de dificilă, mai ales ținând cont de adversari.

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Primul duel este cel din Suedia, împotriva naționalei lui Graham Potter. „Tricolorii” au ajuns deja și s-au cazat la același hotel din 2019, când România a mai întâlnit Suedia în mandatul lui Cosmin Contra. În debutul Bet Builder-ului vom avea încredere în optimismul lui Gică Hagi și vom alege să mizăm „X2”.

Mizăm pe un meci frumos între două echipe calculate pe Strawberry Arena

Pentru această partidă, nu vedem o întâlnire în care se vor înscrie foarte multe goluri. Cel mai probabil, cele două naționale se vor tatona o perioadă, după care scandinavii vor încerca să aibă controlul jocului, fiind naționala mai valoroasă la nivel individual.

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Pentru prima repriză vom miza că vom vedea „peste 0.5 goluri”, însă la final suntem de părere că nu se vor marca mai mult de trei goluri, așa că vom introduce în Bet Builder și „sub 3.5 goluri”. În final, vom miza și pe pronosticul „peste 2,5 cartonașe galbene în meci”.

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Iată variantele alese la meciul Suedia – România pentru pontul zilei de vineri, 25 septembrie 2026

X2 – cotă 2.57
Peste 0.5 goluri în prima repriză – cotă 1.29
Sub 3.5 goluri – cotă 1.53
Peste 2.5 cartonașe galbene – cotă 1.22

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Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu este jurnalist FANATIK și urmărește cele mai importante subiecte din fotbalul românesc, de la SuperLiga și echipa națională până la breaking news, reacții și povești din sport.
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