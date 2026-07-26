Sport

„Sufăr!” Andrei Cordea nu a mai rezistat și a spus totul despre memoriul depus la FRF împotriva lui CFR Cluj

Problemele financiare pe care CFR Cluj le traversează în această perioadă se răsfrâng direct asupra fotbaliștilor săi. Andrei Cordea spus totul despre memoriul depus la FRF.
Mihai Dragomir
26.07.2026 | 22:11
Sufar Andrei Cordea nu a mai rezistat si a spus totul despre memoriul depus la FRF impotriva lui CFR Cluj
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Andrei Cordea a spus totul despre memoriul depus la FRF după ce nu și-a mai primit salariul la CFR Cluj. Foto: Colaj FANATIK.
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CFR Cluj are mari probleme financiare, iar situația de la club nu este una prielnică performanței în acest moment. Pedepsită de FIFA să nu mai poată transfera jucători pentru trei perioade de mercato și părăsită și de președintele Iuliu Mureșan, fosta campioană a României s-a trezit și cu memorii la FRF din partea propriilor fotbaliști. Andrei Cordea a spus totul despre gestul la care a recurs.

Andrei Cordea a dat cărțile pe față despre memoriul depus la FRF

După 1-1 cu Alashkert în prima manșă a turului 2 preliminar din Conference League, CFR Cluj se pregătește de meciul cu FC Voluntari din campionat. Andrei Cordea a fost prezent la conferința de presă premergătoare duelului cu ilfovenii. FANATIK a anunțat în exclusivitate că el și Karlo Muhar au depus memorii la FRF împotriva CFR-ului din cauza salariilor restante.

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Acum, Cordea, care semna cu CFR Cluj în iulie 2025, a oferit detalii despre gestul său, sperând ca totul să se rezolve cât mai repede. „Sunt fotbalist profesionist. Cât timp îmbrac tricoul acestei echipe voi da tot ceea ce am mai bun. Sufăr alături de toată lumea. Nu-mi priește această situație. Sper să fie bine. Aștept să se clarifice lucrurile cu memoriul meu. Asta este între mine și club. Cu siguranță se vor găsi soluții cum s-au găsit și până acum. O să fie bine”, a spus Cordea, la conferința dinaintea meciului CFR Cluj – FC Voluntari.

Salariile lui Karlo Muhar și Andrei Cordea la CFR Cluj

Cei doi fotbaliști au recurs la gestul de a depune sesizări deoarece nu și-ar fi primit drepturile salariale de mai multe luni. Karlo Muhar este cel mai bine plătit fotbalist din SuperLiga, FANATIK dezvăluind în exclusivitate că este remunerat cu 45.000 de euro la CFR Cluj, în timp ce Andrei Cordea încasează aproximativ 20.000 de euro lunar.

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Cel mai mare salariu acordat de CFR Cluj în ultimii ani a fost cel al portarului Giedrius Arlauskis, retras din activitate. „(n.r. – Arlauskis avea 50.000 de euro salariul?) Nu 50.000! 70.000 de euro!”, dezvăluia Bogdan Mara, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

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Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
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