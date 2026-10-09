Sport

Suferința a transformat-o total pe Teodora Stoica. Ce s-a întâmplat cu fiica lui Mihai Stoica după moartea câinelui său

Durerea pierderii animalului de companie a făcut-o pe Teodora Stoica să treacă prin schimbări majore. Dezvăluirea neașteptată făcută de fata lui Mihai Stoica.
Alexa Serdan
09.10.2026 | 07:20
Suferinta a transformato total pe Teodora Stoica Ce sa intamplat cu fiica lui Mihai Stoica dupa moartea cainelui sau
Cum se simte Teodora Stoica după moartea câinelui. Sursa foto: Instagram.com
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Suferința cu care se confruntă după moartea câinelui său, Roată, a transformat-o total pe Teodora Stoica. Iaă ce s-a întâmplat cu fiica lui Mihai Stoica în ultima perioadă. Chiar ea a dezvăluit care este starea sa medicală.

Teodora Stoica, schimbare uriașă după moartea câinelui ei

Teodora Stoica și-a pierdut la finalul lunii august cel mai drag animal de companie. Câinele Roată i-a fost alături la bine și la greu în ultimii 13 ani, tatăl ei povestind că tânăra se confruntă cu o situație complicată. Mihai Stoica a declarat că suferă enorm pentru că patrupedul era ca un membru din familie, ca un copil pentru ea.

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A trecut prin momente dificile chiar și atunci când și-a serbat ziua de naștere. A împlinit 32 de ani, dar a vărsat lacrimi amare. Ultimele aproape două luni din viața sa au făcut-o să aibă parte de un stres major. Din păcate, acesta și-a pus amprenta asupra organismului și astfel, șatena a început să simtă acest lucru mai intens.

Una dintre cele mai mari modificări a fost legată de greutate. A pierdut mai multe kilograme pentru că nu a mâncat, dar și pentru că nu s-a mai antrenat. A realizat că nu este deloc direcția cea bună și s-a întors în sala de antrenament. Tânăra ajunsese de la 56 la 49 de kilograme, dar susține că acum începe să-și revină.

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„Primul antrenament după aproape două luni. În ultimele luni am ajuns de la 56 la 49 de kilograme. Din cauza stresului, nu puteam/uitam să mănânc. Acum am pus 3 la loc. Am încercat doar să supraviețuiesc, am uitat cât de mult mă ajută sportul să mă simt mai bine.

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Doamne, știi că am nevoie de toate endorfinele, dopaminele, de orice pot primi. Așa că, până îmi regăsesc eu motivația, m-a obligat MM Stoica să merg la sală. Sunt recunoscătoare pentru asta”, a scris Teodora Stoica, pe pagina oficială de Instagram. Pe acest cont este urmărită de peste 57.000 de persoane.

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Cum arată viața Teodorei Stoica acum

Într-o postare anterioară de pe social media Teodora Stoica a explicat cum arată existența ei. Aflată într-o vacanță în străinătate fiica lui Mihai Stoica a încercat să facă „o postare normală, deși nimic nu e normal în viața ei”. A subliniat că nu se poate preface că este bine când realitatea este cu totul alta pentru ea.

„Am plecat cu mama o săptămână în Italia după ziua mea. Nu ca să fug de ce simt și nici cu așteptarea că o să-mi fie mai bine aici. Doar pentru că acasă mi-e foarte greu. Adevărul e că nu-mi găsesc locul nicăieri. Când sunt acasă vreau să plec. Când sunt plecată vreau acasă.

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Oriunde sunt simt că ar trebui să fiu în altă parte. Pentru că locul meu era lângă el. Și locul ăla nu mai există”, a scris tânăra, în mediul online. Teodora Stoica beneficiază de un suport moral foarte mare de la familia sa, dar mai ales de la figura paternă. Din păcate, nu este prima oară când are parte de suferință, în trecut fiind diagnosticată cu cancer.

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Alexa Serdan
Alexa Serdan
Alexa Serdan este un jurnalist care și-a început colaborarea cu FANATIK în luna mai 2019. În trecut a avut scurte asocieri cu ciao.ro, ultima-ora.ro și hyperflash.ro.
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