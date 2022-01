Suferința ascunsă de Andreea Mantea în ultimele luni. Vedeta a izbucnit în lacrimi: „Sunt persoane care te pun la pământ și mai calcă peste tine”

În spatele zâmbetului larg și al optimismului pe care îl afișează mereu, Andreea Mantea ascunde o povară mare. Vedeta a avut de suferit în ultimele luni din cauza unei anumite persoane, așa cum a dat de înțeles, dar despre care nu a vrut să dea detalii.

Invitată în emisiunea Teo Show, unde a vorbit despre alergiile pe care le-a dezvoltat după ce a devenit mămică, bruneta a scăpat la un moment dat câteva lacrimi spunând că în ultimele luni a trăit o mare decepție.

Andreea nu a vrut să ofere detalii despre ce sau cine a făcut-o să sufere, dar a lăsat multe lucruri de înțeles. Din declarațiile sale, se pare că vedeta ar fi trecut printr-o relație care nu s-a sfârșit tocmai bine. De asemenea, tot ea a spus că și anumite probleme de familie au marcat-o destul de puternic.

Andreea Mantea, în lacrimi la Teo Show: „Sunt persoane care te pun la pământ și mai calcă peste tine apoi”

„Am văzut ce se întâmplă în jurul meu. Am conștientizat. Sunt persoane care te pun la pământ și mai calcă peste tine apoi.

Acum nu mă mai pune nimeni la podea. Niciodată. Când deschidem ochii și conștientizăm ce e greșit sau cine e greșit în viața noastră…

Mi-a luat mult să ajung aici. Mi-a luat câteva luni bune. Am început cu greu. Am primit un mesaj de la sora mea într-o noapte. L-am citit, am plâns în noaptea ai. Este un moment când în viața fiecărui om vine acel cineva care te face să deschizi ochii cu adevărat”, a povestit Andreea Mantea la

„În viața fiecărui om există o relație nepotrivită”

„În viața fiecărui om există ori o relație nepotrivită, ori o problemă de familie peste care cu greu treci. Nu poți să te duci să alergi la mama de fiecare dată, nu poți să mergi mereu la prieteni. Trebuie să decizi ce e mai bine pentru tine. Când tu suferi, nu suferă soțul sau prietena”, a mai spus vedeta.

Bursucu și Teo Trandafir au rămas mască ascultând mărturisirea pe care a făcut-o . Niciunul nu a bănuit prin ce a trecut vedeta. Andreea a mai spus că pe fondul problemelor emoționale cauzate de o anumită persoană a început să se îngrașe.

Stresul și-a pus amprenta asupra fizicului ei începând cu toamna trecută, potrivit afirmațiilor făcute de vedetă.