Suferința cu care Andreea Mantea trăiește zi de zi, de 8 ani încoace: „Mă apucă toate stările de atunci”

Andreea Mantea și-a deschis sufletul în podcastul Ilincăi Vandici de pe Youtube. Prezentatoarea emisiunii Casa iubirii de la Kanal D a vorbit despre una din cele mai dragi ființe din viața ei, care nu îi mai este aproape de 8 ani, dar și despre momentele în care stă pe gânduri și nu reacționează la lucrurile frumoase care i se spun.

Andreea Mantea: „Când eram la început, am suferit enorm”

În ciuda notorietății și a imaginii pe care și-a creat-o, Andreea Mantea are slăbiciunile ei. Nu se consideră tot timpul frumoasă, ba chiar a avut multe perioade din viață în care atunci când cineva îi spunea cât de bine arată nu putea recepționa mesajul respectiv.

Vedeta a vorbit și despre prețul celebrității, susținând că a început să se obișnuiască și cu haterii, chiar dacă sunt mai puțini față de câți erau la începutul carierei sale în televiziune.

Bruneta a mărturisit că acum lumea se leagă de băiatul ei, David, iar când vine vorba de puiul ei, nu poate să ignore mesajele, așa că la unele dintre ele mai răspunde.

Mantea a recunoscut că atunci când a intrat în showbiz nu știa că vine la pachet cu tot ce trăiește acum. A spus că au fost multe momente în care a suferit enorm, în care se consuma pentru fiecare critică primită.

„Nu ne-am asumat nimic. Nu știam acum 17-18 ani că vine tanti Gherghina și… Noi ne-am trezit cu lucrurile astea. Totul vine treptat. Când eram la început și m-am izbit de valul de negativitate, am suferit enorm și am mers mai departe. Aia e… Ea e la ea acasă, eu sunt la mine acasă.

Am și minusuri multe, dar lucrez. Nu zic nu terapiei, dar consider că nu am ce să descopăr prin prisma altui om. Încerc să descopăr prin mine”, a declarat Andreea Mantea

Cu toate că a experimentat destul de des stările de tristețe, Andreea a spus că nu a știut niciodată ce este depresia. Pentru Mantea, depresia este o stare în care omul alege să stea.

„Eu când am o durere, îmi provoc o altă durere ca să treacă durerea aia. Mă ciupesc și asta mă ajută să păcălesc creierul”, a completat prezentatoarea de la Kanal D.

„Îmi e dor, îmi lipsește. Mă apucă toate stările de atunci”

Apoi, și-a amintit de bunica ei, care s-a stins din viață acum 8 ani. Cu suferința pierderii femeii de la care a învățat în mare parte ce înseamnă viața trăiește zi de zi, chiar dacă e vindecată.

„Încă sufăr, încă plâng. Îmi e dor, îmi lipsește, mă apucă toate stările de atunci. Băi, și sunt 8 ani. Sunt vindecată, dar am dreptul să mă întorc atunci când vreau eu în suferința respectivă. Azi am chef să plâng după ea”, a completat Mantea.