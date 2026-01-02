Suferința prin care a trecut Sabin Ilie când a ajuns la Valencia: „Mă bufnea plânsul”

ADVERTISEMENT

În cadrul emisiunii FANATIK SUPERLIGA, Sabin Ilie și-a adus aminte cum a suferit după ce a plecat din Turcia și a mers în Spania, transfer intermediat de Giovanni Becali.

Problemele pe care Sabin Ilie le-a avut după transferul la Valencia

În anul 1998, Sabin Ilie devenea jucătorul Valenciei, una dintre formațiile de top din Spania la acea vreme, iar acolo avea să fie coleg cu Dennis Șerban, iar antrenorul îi era un anume Claudio Ranieri. Fostul atacant a povestit cât de greu i-a fost să se adapteze la rigorile cerute de tehnicianul italian, care avea niște antrenamente foarte tari.

„Eu când am plecat la Valencia, că ziceam că de ce ne bat ăștia pe unde ne prind de trec pe lângă noi, ai cuvântul meu de onoare, prima lună cât am stat în cantonament, că atât am stat, dormeam pe unde apucam. Nu mai zic că Denmis Șerban plângea. Ca să vedeți! În momentul când făcea lotul și când nu prindeam lotul pe mine mă bufnea plânsul. Ce mă așteaptă! Ai cuvântul meu de onoare.

Dacă nu, în ziua meciului, antrenament. Efectiv îmi venea să plâng. Ne întreba Ranieri ce antrenamente făceam în România. I-am spus că mergeam pe Diham, așa, în sus, și a zis păi ce mă terenul de fotbal e denivelat? Țin minte că ne-a explicat o dată, preparatorul fizic, antrenamentul, și Denis Șerban m-a întrebat: ‘Bă, crezi că terminăm astăzi?'”, a povestit Sabin Ilie la FANATIK SUPERLIGA.

Sabin Ilie nu a stat foarte mult la Valencia

Valencia plătea pentru , să-l ia de la Kocaelispor, nu mai puțin de 1 milion de euro, o sumă importantă pentru vremea respectivă. După doar 6 luni era însă cedat la Lleida, iar după alte 6 luni revenea în România și semna cu Steaua. În scurta sa perioadă la Valencia, atacantul a prins doar 3 meciuri și nu s-a putut adapta la cerințele drastice de acolo.

În cele din urmă, a mai fost pe la mai multe echipe, inclusiv la Dinamo și Rapid, dar și prin străinătate, în Germania, la Energie Cottbus, în Ungaria, la Debrecen, sau în China, La Yatai. În 2009 și-a încheiat cariera de profesionist și mulți spun că niciodată nu și-a atins potențialul, fiind la fel de talentat ca fratele său, Adrian Ilie.

Claudio Ranieri, o legendă a fotbalului mondial

Claudio Ranieri este un antrenor italian cunoscut pentru cariera sa lungă și diversă, desfășurată în mai multe dintre cele mai puternice campionate europene. După o carieră modestă ca jucător, Ranieri a început antrenoratul la Cagliari, unde a reușit două promovări consecutive, marcând începutul unei ascensiuni rapide. A continuat apoi cu performanțe solide la Napoli și Fiorentina, unde a câștigat Coppa Italia și Supercupa Italiei. În 2000 a preluat Chelsea, contribuind la modernizarea clubului și la construirea unei baze competitive care avea să-i permită ulterior să domine fotbalul englez.

Momentul definitoriu al carierei lui Ranieri a venit însă în 2016, când, la conducerea Leicester City, a reușit una dintre cele mai mari surprize din istoria fotbalului: câștigarea Premier League. Această performanță, considerată aproape imposibilă înainte de startul sezonului, i-a adus recunoaștere globală și titlul de Antrenorul Anului. Ulterior, Ranieri a continuat să antreneze în Franța, Italia și Anglia, consolidându-și reputația de tehnician versatil, calm și respectat, capabil să transforme echipe subestimate în formații competitive.

