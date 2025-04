„Suflet de Rapidist”, emisiunea care a cucerit fanii echipei din Giulești, revine cu un nou episod. De data aceasta, Robert Niță va avea un invitat cu totul special. Este vorba despre Cristian Manea, fundașul dreapta al echipei de sub podul Grant.

„Suflet de rapidist”, marți, 29 aprilie, ora 13:30. Cristian Manea, invitatul lui Robert Niță

Robert Niță, fostul jucător al Rapidului și analistul FANATIK, vă propune o ediție extrem de interesantă a emisiunii dedicate giuleștenilor. El aduce în platou unul dintre cei mai importanți jucători din echipa pregătită de Marius Șumudică.

Cristi Manea va vorbi despre controversele de la meciul cu FCSB din ultima etapă. , iar fundașul Rapidului va povesti cum s-a trăit toată situația de pe teren.

De asemenea, Cristian Manea va vorbi și despre acest sezon sub așteptări. Rapid mai are șanse doar matematice să obțină clasarea pe un loc care garantează prezența în cupele europene. În plus, giuleștenii au părăsit și Cupa României după înfrângerea de la Sibiu.

Nu vor lipsi nici exclusivitățile marca FANATIK. Robert Niță va avea în platou un om care este la curent cu tot ce se întâmplă în Giulești, iar Cristi Manea va răspunde tuturor întrebărilor. El va vorbi și despre viitorul său.

„Suflet de rapidist”, toate detaliile despre emisiunea de top marca Fanatik!

Pregătiți-vă pentru o ediție specială! Marți, 29 aprilie, de la ora 13:30, Robert Niță îl va avea față în față pe Cristi Manea, într-o discuție sinceră și plină de substanță. Emisiunea, susținută de Superbet – partener de încredere al sportului românesc –, va fi transmisă în direct pe

