Sulejman Demollari, moment special la Dinamo – U Cluj! Mircea Lucescu, omagiat de un întreg stadion

Lovitura de start a partidei dintre Dinamo și Universitatea Cluj a fost dată de Sulejman Demollari, fostul jucător al formației din Ștefan cel Mare la începutul anilor '90.
Bogdan Ciutacu, Mihai Alecu
18.04.2026 | 21:30
Confruntarea din play-off, dintre Dinamo și Universitatea Cluj, a fost una specială pentru suporterii formației gazdă, asta pentru că două legende au fost legate de această partidă de pe Arena Națională.

Sulejman Demollari, prezent la meciul dintre Dinamo și U Cluj

Startul meciului de pe cel mai mare stadion al țării a fost dat de Sullejman Demollari, asta după ce a fost prezentat într-un mod fastuos de crainicul formației bucureștene. Fostul fotbalist albanez a primit un tricou cu numele său din partea oficialilor formației alb-roșii și a fost cu zâmbetul pe buze tot timpul la revenirea în fața suporterilor.

Aceștia l-au primit cu căldură, i-au scandal numele și l-au chemat să înjure marea rivală. Pentru Demollari această oprire la Dinamo este și parte dintr-un documentar pe care îl filmează despre viața sa, el fiind unul dintre cei mai importanți jucători albanezi din anii ’90, cu peste 40 de selecții pentru echipa națională.

Demollari, prezent la meciul dintre Dinamo și U Cluj. Foto: Fanatik

Sulejman Demollari, unul dintre cei mai buni fotbaliști străini din istoria campionatului României

Sulejman Demollari ajungea la Dinamo în 1991 și stătea la gruparea din Ștefan cel Mare până în 1994, perioadă în care a devenit un reper când vorbim de fotbaliști străini în istoria campionatului României. Acesta a evoluat în 100 de meciuri pentru formația alb-roșie și a reușit să-și treacă în palmares 36 de goluri, fiind astfel un reper ofensiv pentru trupa bucureșteană.

Singurul trofeu pe care jucătorul albanez și l-a trecut în palmares a fost campionatul din sezonul 1991-1992, când Dinamo a fost de neînvins, reușind 21 de victorii și 13 egaluri. Sulejman Demollari a rămas între cei mai buni 10 marcatori străini din istoria campionatului României și este în continuare considerat un fotbalist de valoare care a trecut prin Ștefan cel Mare.

Mircea Lucescu nu a fost uitat. Omagiu special pentru legenda clubului Dinamo

Înainte de începerea partidei, jucătorii celor două echipe s-au reunit la jumătatea terenului, acolo unde a fost ținut un minut de reculegere în cinstea fostului jucător și antrenor care a scris istorie la Dinamo, Mircea Lucescu. A fost un minut plin de aplauze pentru cel care și-a dedicat o parte din viață clubului bucureștean.

De altfel, fanii din Peluza Cătălin Hîldan și Peluza Sud au mers și la priveghiul lui Mircea Lucescu, ce a avut loc pe Arena Națională, și i-au scandat numele în semn de apreciere. Acele momente au fost foarte emoționante pentru toată familia Lucescu, care a dus chiar la lacrimi pentru Răzvan.

Omagiu special pentru Mircea Lucescu. Foto: Fanatik
Bogdan Ciutacu este redactor de sport la Fanatik. A debutat la „Eu Sunt 12”, a lucrat la „Cluburi portive/Sportivity”, „Ultima fază”, „Români ca lumea” sau „Tribal Worldwide Romania”, proiect Heineken referitor la EURO 2020, Champions League, Formula 1 și Cupa Mondială de rugby.
