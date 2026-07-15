Suma ameţitoare cu care a vândut Antena 1 publicitatea la semifinalele Cupei Mondiale! Cât costă clipul de 20 de secunde din pauza de hidratare. Exclusiv

Mondialul de fotbal din vara acestui an aduce audienţe record, iar acest lucru se traduce în încasări de ordinul milioanelor de euro pentru Antena 1. Companiile care vor să își ruleze clipurile comerciale în momentele cheie ale meciurilor de maximă audiență trebuie să scoată din buzunar bugete uriașe, iar postul TV a încasat sume importante. FANATIK a aflat ce sume a încasat Antena 1.
Antena 1, postul TV care a fost lider autoritar cu meciul Franța – Spania de la CM 2026 în seara zilei de marți, 14 iulie, a dat lovituri importante în vara acestui an. Pauzele de hidratare au însemnat câștiguri importante pentru trustul din Bulevardul Dimitrie Pompeiu. Cea mai scumpă publicitate nu este în pauza meciului, așa cum s-ar putea crede, ci în momentele de tensiune maximă. Redăm mai jos lista prețurilor pe care televiziunea le percepe pentru un singur calup publicitar de doar 20 de secunde:
Alte segmente importante care aduc bani importanți sunt momentele de dinaintea, dar și cele de după meciuri. Companiile care au bugete ceva mai reduse, dar vor totuși expunere la semifinalele Cupei Mondiale, au ales variantele de la începutul sau de la finalul transmisiunii directe, unde tarifele scad considerabil, dar rămân totuși la un nivel ridicat pentru piața din România:
Toate aceste sume plătite pentru doar 20 de secunde transformă semifinalele Cupei Mondiale în cel mai profitabil produs media al anului în România. Cu zeci de branduri care se bat pe fiecare secundă de emisie, încasările totale pentru un singur meci pot depăși cu ușurință ordinul sutelor de mii de euro doar din publicitate. Antena 1 va transmite și Cupa Mondială din 2030 (găzduită de Spania, Portugalia și Maroc), pentru care are drepturile deja antamate.