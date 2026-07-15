Suma ameţitoare cu care a vândut Antena 1 publicitatea la semifinalele Cupei Mondiale! Cât costă clipul de 20 de secunde din pauza de hidratare. Exclusiv

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Mondialul de fotbal din vara acestui an aduce audienţe record, iar acest lucru se traduce în încasări de ordinul milioanelor de euro pentru Antena 1. Companiile care vor să își ruleze clipurile comerciale în momentele cheie ale meciurilor de maximă audiență trebuie să scoată din buzunar bugete uriașe, iar postul TV a încasat sume importante. FANATIK a aflat ce sume a încasat Antena 1.

Record absolut: Cât costă „pauza de hidratare” și momentele de aur

a dat lovituri importante în vara acestui an. pentru trustul din Bulevardul Dimitrie Pompeiu. Cea mai scumpă publicitate nu este în pauza meciului, așa cum s-ar putea crede, ci în momentele de tensiune maximă. Redăm mai jos lista prețurilor pe care televiziunea le percepe pentru un singur calup publicitar de doar 20 de secunde:

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Pauza de hidratare: Este, de departe, cel mai scump moment al transmisiunii. Pentru doar 20 de secunde, companiile plătesc suma uriașă de 23.381 de euro.

Este, de departe, cel mai scump moment al transmisiunii. Pentru doar 20 de secunde, companiile plătesc suma uriașă de 23.381 de euro. Golden break (imediat după imnuri): Momentul în care telespectatorii sunt cu sufletul la gură înainte de fluierul de start costă 18.705 euro pentru un spot de 20 de secunde.

Momentul în care telespectatorii sunt cu sufletul la gură înainte de fluierul de start costă 18.705 euro pentru un spot de 20 de secunde. La pauza meciului: Reclamele difuzate în cele 15 minute dintre reprize sunt taxate cu 12.421 de euro pe segmentul de 20 de secunde.

Prețurile pentru momentele de dinainte și de după meci

Alte segmente importante care aduc bani importanți sunt momentele de dinaintea, dar și cele de după meciuri. Companiile care au bugete ceva mai reduse, dar vor totuși expunere la semifinalele Cupei Mondiale, au ales variantele de la începutul sau de la finalul transmisiunii directe, unde tarifele scad considerabil, dar rămân totuși la un nivel ridicat pentru piața din România:

Înainte de meci: Un clip de 20 de secunde este evaluat la 6.251 de euro.

Un clip de 20 de secunde este evaluat la 6.251 de euro. La finalul meciului: Imediat după fluierul final, prețul unui spot de 20 de secunde este de 6.089 de euro.

Toate aceste sume plătite pentru doar 20 de secunde transformă semifinalele Cupei Mondiale în cel mai profitabil produs media al anului în România. Cu zeci de branduri care se bat pe fiecare secundă de emisie, încasările totale pentru un singur meci pot depăși cu ușurință ordinul sutelor de mii de euro doar din publicitate. Antena 1 va transmite și Cupa Mondială din 2030 (găzduită de Spania, Portugalia și Maroc), pentru care are drepturile deja antamate.