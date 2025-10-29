Suma colosală pe care o cere familia tinerei care a decedat în în explozia din Rahova. Ce spun avocații

ADVERTISEMENT

Un copil nenăscut care nu a mai avut șansa la viață și un tată care cere răspunsuri. În urma exploziei cumplite din Rahova, familia tinerei însărcinate caută dreptate și cere despăgubiri uriașe, însă nicio sumă de bani nu poate aduce înapoi zâmbetul pierdut al celei care urma să devină mamă. În timp ce ancheta continuă, întrebare de pe buzele tuturor rămâne: cine va plăti cu adevărat pentru această tragedie?

Familia Mirelei își caută dreptatea

La aproape două săptămâni de la tragedia care a îndoliat cartierul Rahova, rănile celor rămași în urmă sunt departe de a se fi vindecat. Printre victimele cumplitei explozii se numără și Mirela, o tânără de doar 24 de ani, mamă a unei fetițe nenăscute, care ar fi trebuit să-și serbeze astăzi, 29 octombie, ziua de naștere. Ziua în care ar fi trebuit să zâmbească, să primească flori și să audă cererea în căsătorie a bărbatului cu care visa să-și întemeieze o familie, s-a transformat într-un dureros prilej de doliu.

Cu inimile sfâșiate, părinții, iubitul și întreaga familie caută acum răspunsuri. Vor să înțeleagă cum a fost posibil ca o greșeală omenească sau o neglijență să le răpească totul.

Ce demersuri legale au făcut părinții Mirelei

FANATIK a stat de vorbă cu Adrian Cuculis, avocatul desemnat să reprezinte familia Mirelei, care trăiește cel mai negru coșmar al vieții sale. Acesta a explicat ce demersuri legale s-au făcut până în prezent și care este, de fapt, cea mai mare dorință a rudelor îndurerate — nu banii, nu compensațiile, ci dreptatea pentru tânăra mamă care și-a pierdut viața mult prea devreme.

„În primul rând am depus cerere de constituire ca parte civilă. Dar, pentru ei, în momentul de față, cel mai important este să fie găsiți vinovații vis-a-vis de ceea ce s-a întâmplat acolo.

Sigur că și daunele sunt importante, pentru că, în esență, asta e tot ceea ce mai pot face în momentul ăsta, să ceară niște daune”, a declarat, pentru FANATIK, Adrian Cuculis, avocatul care îi reprezintă pe membrii familiei tinerei decedate în urma exploziei din Rahova.

Câte zile de îngrijire medicală va necesita fratele victimei. Cine le va asigura?

Pe lângă dorința de a afla adevărul și de a și protejarea celor dragi rămași în urmă, în special a fratelui tinerei, care suferă și el consecințele tragediei.

„Pe lângă acest aspect, vom solicita și trimiterea, practic, a fratelui victimei, care are 16 ani, către INML, în vederea efectuării unui examen de medicină legală, în sensul în care trebuie să aflăm câte zile de îngrijire medicală are nevoie.

O să aibă nevoie de multe zile de îngrijire medicală și atunci toate lucrurile astea vor fi cuantificabile, bineînțeles și în despăgubirile pe care le vom cere”, a mai precizat reprezentantul legal.

Care este, de fapt, suma pe care o solicită despăgubire familia Mirelei

În continuare, reporterul FANATIK l-a întrebat pe Adrian Cuculis care este suma solicitată pentru familia Mirelei în urma tragediei. Avocatul a punctat că, de fapt, despăgubirile nu sunt doar despre bani. Ele încearcă să măsoare suferința uriașă a celor rămași în urmă: pierderea unei fiice, a unei tinere mame și a copilului nenăscut care ar fi trebuit să aducă bucurie în familie.

Pentru părinții și rudele Mirelei, acesta este de părere că sumele reprezintă o recunoaștere legală a tragediei și un mod de a marca gravitatea evenimentului care le-a schimbat viața pentru totdeauna.

„N-aș vrea să vă spun deocamdată sumele exacte, pentru că ele nu sunt definitive, sunt departe de a fi definitive, dar, cu siguranță, discutăm de sume cu multe zerouri.

Spun asta în sensul în care vorbim despre o tânără gravidă, care astăzi trebuia să fie cerută în căsătorie de concubinul ei, la vremea respectivă, viitorul soț, și o fată care era însărcinată în aproape 8 luni de zile. Adică, practic, ar fi putut să nască și atunci, iar copilul era perfect viabil și putea să supraviețuiască și să trăiască.

Plus o traumă de neimaginat a fratelui, care a văzut ce s-a întâmplat. Nu mai vorbim de propria traumă cu privire la vătămările corporale pe care le-a suferit. De asemenea, se va extinde la multe părți, la mamă, la frate, la tatăl fetei, la viitorul soț, putem să-i spunem așa. O să fie extinse daunele la fiecare dintre ei.

200 de mii, 300 de mii de euro, depinde. Dar multiplicat la câte părți sunt. Deci probabil că peste un milion de euro pentru toate părțile”, a menționat, în premieră, avocatul Mirelei, pentru FANATIK.

Vor reuși descinderile să aducă răspunsurile căutate de autorități?

În contextul descinderilor efectuate astăzi, 29 octombrie 2025, în mai multe locații pentru a aduna informații legate de explozia din Rahova, avocatul a clarificat ce demersuri s-au efectuat până în acest moment și care este strategia familiei Mirelei.

„Generic. Și ulterior, bineînțeles, discutăm punctual cu cei pe care îi vor identifica vinovați. Deja s-au întreprins descinderi pentru a căuta toate actele ca să nu aibă timp, dacă ar fi fost cazul de vreo măsluire, să le măsluiască”, a mai ținut să menționeze Cuculis.

Au acționat ilegal cei implicați în explozia din Rahova?

Adrian Cuculis a comentat acțiunea celor implicați, subliniind că anumite acțiuni ar fi fost ilegale chiar dacă au fost prezentate ca fiind autorizate. Acesta afirmă că este esențial ca ancheta să stabilească clar responsabilitățile, atât pe plan penal, cât și civil, pentru a se face dreptate în cazul tragediei care a zguduit comunitatea din Rahova.

Avocatul a insistat că orice neregulă, fie că ține de contracte nelegale sau de desfășurarea activității în condiții suspendate, , trebuie să fie clar sancționată, iar vinovații să răspundă în fața legii.

Cine va răspunde în instanță

„Suspendarea aceea despre care s-a tot vehicula că ar fi intervenit este un motiv pentru care nu ar fi trebui să mai practice absolut nimic. Dacă era suspendată activitatea, ei puteau să încheie ce contract doreau ei, dar era nelegal. Plus că nu puteau să emită nicio factură și nu puteau să presteze activitate economică.

Dacă există acel contract, așa cum susține administratoarea, vor fi trași la răspundere, nu neapărat o răspundere de natură penală, sau posibil nu o răspundere de natură penală, ci o răspundere de natură civilă cel puțin. Pe noi, în momentul de față, ne interesează cine va fi găsit vinovat din punct de vedere penal și cine va fi găsit vinovat din punct de vedere civil”, a adăugat, pentru FANATIK, avocatul tinerei decedate în explozia din Rahova.

Angajatul, administratorul sau lichidatorul – ce spune legea?

„Este foarte posibil ca un simplu angajat al acelei firme, care nu avea de unde să știe, spre exemplu, că firma la care lucra el era una dezafectată din punct de vedere al ANAF-ului, să nu poată fi tras la răspundere penală. Doar dacă a greșit-o din punct de vedere penal.

Eu cred că va răspunde din punct de vedere delictual, mai degrabă, că ar fi trebuit să știe unde lucrează. Pe partea cealaltă, cel care l-a trimis, administratorul firmei, va trebui să răspundă penal. Mi-e greu să cred că lichidatorul judiciar a permis așa ceva.

Atenție, în cazul falimentului, doar lichidatorul judiciar permite desfășurarea activității societății respective. În cazul insolvenței, administratorul judiciar coordonează și verifică, dar administratorul societății, cel care o conducea înainte, dispune și are drept de semnătură. Cele două sunt supuse verificării administratorului judiciar. Așteptăm să vedem constatările concrete ale anchetei”, a detaliat, în final, situația posibililor vinovați, Adrian Cuculis.