Suma colosală pe care o ia Mo Salah de la Trabzonspor. Turcii nu s-au uitat deloc la bani

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Mohamed Salah (34 de ani) s-a despărțit de Liverpool la finalul sezonului precedent după 9 ani extraordinari, iar egipteanul își va continua cariera în Turcia. Dorit de grupări din Arabia Saudită și SUA, africanul a ajuns la un acord cu Trabzonspor și va încasa un salariu uriaș la gruparea din Super Lig, cu care va semna o înțelegere până în 2028.

Mohamed Salah, la Trabzonspor! Ce salariu ar urma să încaseze egipteanul în Turcia

Mohamed Salah ar urma să devină noul jucător al lui Trabzonspor. Gruparea din Turcia a anunțat că fotbalistul va sosi miercuri, la ora 12:00, pe aeroportul din Istanbul, urmând să călătorească mai apoi spre Trabzon. Egipteanul s-a despărțit de Liverpool în această vară și va semna cu gruparea din Super Lig din postura de jucător liber.

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Conform , Salah va încasa un salariu anual de 17 milioane de euro la Trabzonspor, dar va primi și un bonus de 5 milioane de euro. De asemenea, acesta ar urma să încaseze 20% din vânzările de tricouri cu numele său. Egipteanul va purta numărul 11 la gruparea din Super Lig, același pe care l-a avut și la Liverpool. Dacă nu ar fi renunțat la ultimul an de contract cu gruparea din Premier League, Salah ar fi încasat în acest sezon un salariu de peste 23 de milioane.

Fanii lui Trabzonspor s-au pregătit pentru sosirea lui Mohamed Salah

, unde va efectua vizita medicală, și ar urma să plece spre Trabzon alături de președintele clubului, Ertugrul Dogan, în jurul orei 19:00. Egipteanul va semna contractul în cadrul unei ceremonii care va avea loc joi, 6 august, la Papara Park, stadionul lui Trabzonspor.

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🚨🚨| Trabzonspor fans are preparing banners to welcome Mo Salah at the airport…👊📸 — Goals Side (@goalsside)

Fanii echipei de care aparține Denis Drăguș s-au pregătit deja pentru sosirea lui Mohamed Salah și au afișat mai multe bannere dedicate starului egiptean. Turcia va deveni a cincea țară din cariera lui Salah, după Egipt (Al Mokawloon), Elveția (Basel), Anglia (Chelsea și Liverpool) și Italia (Fiorentina și Roma).

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Mo Salah, perioadă fabuloasă la Liverpool

Liverpool a plătit 42 de milioane de euro pentru a-l transfera pe Mohamed Salah de la AS Roma în 2017, iar . Acesta a cucerit UEFA Champions League și două titluri în Premier League alături de „cormorani” și ocupă locul 3 într-un clasament al celor mai buni marcatori din istoria clubului, cu 257 de reușite. De asemenea, Salah este cel mai bun marcator străin din istoria campionatului englez, cu 193 de goluri.