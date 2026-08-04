Suma colosală pe care trebuie să o achite Giuliano Galoppo! FIFA i-a dat interzis până nu plătește toți banii

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Giuliano Galoppo (27 de ani), fotbalistul celor de la River Plate, a fost suspendat oficial de FIFA din cauza faptului că nu a achitat o datorie către fostul său impresar. Mijlocașul sud-american, care este dorit de mai multe formații din campionatele de top ale Europei, trebuie să achite o sumă imensă în următoarele 30 de zile pentru a avea din nou dreptul de a juca.

Mijlocaș argentinian, suspendat de FIFA

FIFA l-a suspendat pe Giuliano Galoppo până în momentul în care fotbalistul argentinian va achita datoria către fostul său impresar, Leandro Nicolas Escudero. Conform , mijlocașul celor de la River Plate trebuie să plătească agentului 530.000 de dolari și 4.387.000 de pesos, dar și o amendă de 5.000 de dolari.

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Așadar, acesta va fi nevoit să achite în total aproximativ 460.000 de euro pentru a putea reveni pe gazon. Impresarul a intentat procesul în 2022, când Galoppo s-a transferat de la gruparea argentiniană Banfield în Brazilia, la Sao Paulo, pentru aproape 7 milioane de euro. Galoppo a revenit în Argentina în 2025, când a fost împrumutat la River Plate, iar gruparea din Buenos Aires l-a transferat definitiv în ianuarie 2026, pentru 4 milioane de euro.

Cine este Giuliano Galoppo

Giuliano Galoppo este fiul lui Marcelino Galoppo, fost internațional de tineret al Argentinei, care a evoluat în mare parte în ligile inferioare din țara natală, având experiențe și în Scoția sau Italia. Giuliano s-a format la Atletico Rafaela, Boca Juniors și Banfield, în tricoul celei din urmă debutând la nivel de seniori în 2018, la vârsta de 19 ani.

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După 4 ani în divizia de top a Argentinei, s-a transferat în Brazilia, la Sao Paulo, alături de care a cucerit o Supercupă. Momentan, acesta evoluează pentru , însă antrenorul Eduardo Coudet nu mai contează pe serviciile sale. Fotbalistul este dorit de mai multe formații din campionatele de top ale Europei, precum Cagliari, Racing Santander sau , însă va trebui să rezolve problema suspendării înainte de a putea reveni pe gazon.