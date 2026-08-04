Suma colosală pe care trebuie să o achite Giuliano Galoppo! FIFA i-a dat interzis până nu plătește toți banii

Giuliano Galoppo (27 de ani), fotbalistul celor de la River Plate, a fost suspendat oficial de FIFA din cauza faptului că nu a achitat o datorie către fostul său impresar. Mijlocașul sud-american, care este dorit de mai multe formații din campionatele de top ale Europei, trebuie să achite o sumă imensă în următoarele 30 de zile pentru a avea din nou dreptul de a juca.
FIFA l-a suspendat pe Giuliano Galoppo până în momentul în care fotbalistul argentinian va achita datoria către fostul său impresar, Leandro Nicolas Escudero. Conform presei din Argentina, mijlocașul celor de la River Plate trebuie să plătească agentului 530.000 de dolari și 4.387.000 de pesos, dar și o amendă de 5.000 de dolari.
Așadar, acesta va fi nevoit să achite în total aproximativ 460.000 de euro pentru a putea reveni pe gazon. Impresarul a intentat procesul în 2022, când Galoppo s-a transferat de la gruparea argentiniană Banfield în Brazilia, la Sao Paulo, pentru aproape 7 milioane de euro. Galoppo a revenit în Argentina în 2025, când a fost împrumutat la River Plate, iar gruparea din Buenos Aires l-a transferat definitiv în ianuarie 2026, pentru 4 milioane de euro.
Giuliano Galoppo este fiul lui Marcelino Galoppo, fost internațional de tineret al Argentinei, care a evoluat în mare parte în ligile inferioare din țara natală, având experiențe și în Scoția sau Italia. Giuliano s-a format la Atletico Rafaela, Boca Juniors și Banfield, în tricoul celei din urmă debutând la nivel de seniori în 2018, la vârsta de 19 ani.
După 4 ani în divizia de top a Argentinei, s-a transferat în Brazilia, la Sao Paulo, alături de care a cucerit o Supercupă. Momentan, acesta evoluează pentru River Plate, însă antrenorul Eduardo Coudet nu mai contează pe serviciile sale. Fotbalistul este dorit de mai multe formații din campionatele de top ale Europei, precum Cagliari, Racing Santander sau fosta echipă a lui Rareș Ilie, Nice, însă va trebui să rezolve problema suspendării înainte de a putea reveni pe gazon.