Suma de bani colosală câștigată de Sorana Cîrstea în 2023! Cât mai ia dacă merge în sferturi la US Open

, este într-unul dintre cele mai bune momente ale carierei. , anul în care a reușit să devină cea mai bună româncă din clasament, după suspendarea Simonei Halep.

Sorana Cîrstea a adunat o avere în 2023

Calificată în optimile de la US Open în premieră, sportiva din România și-a asigurat un cec de 191.000 de dolari, ajungând la un total de 1.195.955 milioane de dolari câștigați din tenis, în acest an. Înainte de US Open, ea ocupa locul 27 în clasamentul câștigurilor din 2023.

Campioană este Aryna Sabalenka, care a adunat 5.8 milioane de dolari în acest an, urmată de Iga Swiatek, cu 5.1 milioane, Elena Rybakina, cu 4.4 milioane, Jessica Pegula, cu 3.8 milioane și Marketa Vondrousova, cu 3.7.

Sub cehă se produce un decalaj: următoarea în clasament, Coco Gauff are doar 2.5 milioane de dolari. Sorana și-a asigurat deja 284.000 de dolari prin calificarea în turul 4 la US Open. Va ajunge la 455.000 de dolari dacă trece și de Bencic și merge în sferturi.

Irina Begu a adunat și ea câștiguri importante în acest an, de peste 740.000 de dolari, fiind locul 42 în clasament. Ana Bogdan mai are nevoie de 10.000 de dolari în acest an pentru a atinge jumătate de milion, în timp ce Gabriela Ruse și Jaqueline Cristian au avut câștiguri apropriate, de peste 310.000 de dolari.

Un an mai slab a fost cel al Monicăi Niculescu, care abia se aproprie de 150.000 de dolari. Cel mai mic câștig al unei românce este cel al Mariei Teodorescu, care a câștigat doar 37 de dolari. Are însă doar 16 ani.

Revenind la Sorana Cîrstea, față de ani precedenți, creșterea a fost una imensă. În 2019, ea câștiga 507.000 de dolari. Un an mai târziu, din cauza pandemiei, ajungea la doar 360.000 de dolari. În 2021 și 2022 a câștigat aproximativ 820.000 de dolari în fiecare an, astfel că anul acesta creșterea a fost una substanțială.

Cu aproape 8.5 milioane de dolari câștigați în toată cariera, Sorana este pe locul 81 în lume în clasamentul celor mai câștigate femei din istoria tenisului.

O singură româncă este mai sus: Simona Halep, pe trei, cu peste 40 de milioane de euro. Pe primele două locuri sunt surorile Williams, cu 94 de milioane pentru Serena, respectiv 42 de milioane pentru Venus.