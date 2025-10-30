Suma de bani pe care Giovanni Becali i-a dat-o mamei lui Denis Alibec: „A uitat de ei, mă cert cu femei? N-a respectat contractul”

ADVERTISEMENT

Denis Alibec a fost reprezentat timp de mai mulți ani de Giovanni Becali, în perioada în care atacantul aparținea de Inter Milano. Impresarul a vorbit la GIOVANNI SHOW despre relația profesională pe care a avut-o cu fotbalistul, dar și cu mama acestuia, Emilia Stroe.

Ce sumă de bani i-a dat Giovanni Becali mamei lui Denis Alibec

Giovanni Becali a afirmat că i-a oferit 40.000 de euro mamei lui Denis Alibec pentru ca acesta să semneze o nouă înțelegere cu firma sa de impresariat, însă fotbalistul nu a respectat contractul. „Mamei lui Alibec eu i-am dat 40.000 de euro când a semnat ultima dată cu noi și a plecat fără noi.

A uitat de bani. Femeile mai vorbesc, ce să fac, mă cert cu femei? Înainte să avem problemele cu justiția, atunci i-am dat 40.000 de euro mamei ca să semneze cu noi. A semnat și nu a respectat contractul. Nu m-a interesat. Eu l-am dus la Bologna, a fost împrumutat de Inter, eu am fost cu el acolo (n.r. a jucat 60 de minute în șase luni)”, a spus impresarul, în exclusivitate pentru FANATIK.

Ce a declarat Giovanni Becali despre viitorul lui Denis Alibec la FCSB

Giovanni Becali a analizat și situația dificilă în care se află momentan Denis Alibec la FCSB, grupare cu care a semnat în vara acestui an după despărțirea de Farul. „Nu vreau să vorbesc despre jucători pe care nu îi reprezint. E contractul lui, știe ce are de făcut.

Știi cum e Gigi, când nu îi merge un jucător, îi dă toți banii și eliberează locul”, a declarat impresarul la GIOVANNI SHOW, emisiune moderată de Cristi Coste. Afectat şi de accidentări în acest sezon, Denis Alibec traversează o perioadă complicată la FCSB, unde nu a reușit să marcheze deloc până în acest moment. , care .

Mama lui Denis Alibec, atac la Giovanni Becali

Emilia Stroe, mama lui Denis Alibec, l-a criticat dur pe Giovanni Becali în 2024: „Face public niște afirmații mincinoase. Și-a arogat niște merite pe care nu le are. Transferul la Inter a fost făcut de un alt agent sloven. În 2009, Denis a fost luat de Mourinho la un amical și în 2010 a fost debutat de Rafa Benitez.

Atunci, domnul Giovanni nu era impresarul lui. Am semnat cu el în 2011. Am să regret toată viața că am făcut asta. O lună de zile am insistat că nu vreau. De acolo a început declinul lui Denis. Eu, ca mamă, am făcut tot ce am crezut. Nu m-am băgat niciodată în transferuri. Denis a hotărât dacă vrea sau nu.

Eu m-am băgat când a venit de la Mechelen în țară. Atunci nu am fost de acord. Voiam să meargă la Viitorul. Eu nu am spus niciodată că eu am fost îngerul. Bologna a vrut să îl dea în Serie B, dar a venit la insistențele lui Giovanni la Astra. Eu voiam să rămână în Italia, nu să se întoarcă”.