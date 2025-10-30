Sport

Suma de bani pe care Giovanni Becali i-a dat-o mamei lui Denis Alibec: „A uitat de ei, mă cert cu femei? N-a respectat contractul”

Giovanni Becali a dezvăluit ce sumă de bani i-a oferit în urmă cu un deceniu mamei lui Denis Alibec, pentru ca fotbalistul să semneze cu firma sa de impresariat.
Bogdan Mariș
30.10.2025 | 20:30
Suma de bani pe care Giovanni Becali ia dato mamei lui Denis Alibec A uitat de ei ma cert cu femei Na respectat contractul
EXCLUSIV FANATIK
Giovanni Becali a vorbit la GIOVANNI SHOW despre suma pe care i-a dat-o în urmă cu un deceniu mamei lui Denis Alibec, Emilia Stroe. FOTO: colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Denis Alibec a fost reprezentat timp de mai mulți ani de Giovanni Becali, în perioada în care atacantul aparținea de Inter Milano. Impresarul a vorbit la GIOVANNI SHOW despre relația profesională pe care a avut-o cu fotbalistul, dar și cu mama acestuia, Emilia Stroe.

Ce sumă de bani i-a dat Giovanni Becali mamei lui Denis Alibec

Giovanni Becali a afirmat că i-a oferit 40.000 de euro mamei lui Denis Alibec pentru ca acesta să semneze o nouă înțelegere cu firma sa de impresariat, însă fotbalistul nu a respectat contractul. „Mamei lui Alibec eu i-am dat 40.000 de euro când a semnat ultima dată cu noi și a plecat fără noi.

ADVERTISEMENT

A uitat de bani. Femeile mai vorbesc, ce să fac, mă cert cu femei? Înainte să avem problemele cu justiția, atunci i-am dat 40.000 de euro mamei ca să semneze cu noi. A semnat și nu a respectat contractul. Nu m-a interesat. Eu l-am dus la Bologna, a fost împrumutat de Inter, eu am fost cu el acolo (n.r. a jucat 60 de minute în șase luni), a spus impresarul, în exclusivitate pentru FANATIK.

Ce a declarat Giovanni Becali despre viitorul lui Denis Alibec la FCSB

Giovanni Becali a analizat și situația dificilă în care se află momentan Denis Alibec la FCSB, grupare cu care a semnat în vara acestui an după despărțirea de Farul. „Nu vreau să vorbesc despre jucători pe care nu îi reprezint. E contractul lui, știe ce are de făcut.

ADVERTISEMENT
Un cunoscut actor va fi candidatul POT la Primăria Capitalei. „Schimbarea reală începe...
Digi24.ro
Un cunoscut actor va fi candidatul POT la Primăria Capitalei. „Schimbarea reală începe de la generația tânără”

Știi cum e Gigi, când nu îi merge un jucător, îi dă toți banii și eliberează locul”, a declarat impresarul la GIOVANNI SHOW, emisiune moderată de Cristi Coste. Afectat şi de accidentări în acest sezon, Denis Alibec traversează o perioadă complicată la FCSB, unde nu a reușit să marcheze deloc până în acest moment. După eșecul suferit de campioană în etapa precedentă contra lui Metaloglobus, atacantul a intrat într-un conflict cu suporterii, care a fost însă aplanat la partida din Europa League cu Bologna.

ADVERTISEMENT
PATRU bărbați s-au năpustit asupra lui Andrei, în plină stradă! Imaginile au fost...
Digisport.ro
PATRU bărbați s-au năpustit asupra lui Andrei, în plină stradă! Imaginile au fost făcute publice. Surprinzător: ce a făcut victima

Mama lui Denis Alibec, atac la Giovanni Becali

Emilia Stroe, mama lui Denis Alibec, l-a criticat dur pe Giovanni Becali în 2024: „Face public niște afirmații mincinoase. Și-a arogat niște merite pe care nu le are. Transferul la Inter a fost făcut de un alt agent sloven. În 2009, Denis a fost luat de Mourinho la un amical și în 2010 a fost debutat de Rafa Benitez.

Atunci, domnul Giovanni nu era impresarul lui. Am semnat cu el în 2011. Am să regret toată viața că am făcut asta. O lună de zile am insistat că nu vreau. De acolo a început declinul lui Denis. Eu, ca mamă, am făcut tot ce am crezut. Nu m-am băgat niciodată în transferuri. Denis a hotărât dacă vrea sau nu.

ADVERTISEMENT

Eu m-am băgat când a venit de la Mechelen în țară. Atunci nu am fost de acord. Voiam să meargă la Viitorul. Eu nu am spus niciodată că eu am fost îngerul. Bologna a vrut să îl dea în Serie B, dar a venit la insistențele lui Giovanni la Astra. Eu voiam să rămână în Italia, nu să se întoarcă”.

Denis Alibec, PUS LA ZID după venirea la FCSB. ANALIZĂ PE TOATE FEȚELE a unui TRANSFER NEREUȘIT

David Popovici a renunțat la lux pentru ceva total neașteptat. Gestul cu care...
Fanatik
David Popovici a renunțat la lux pentru ceva total neașteptat. Gestul cu care uimește România
Andrea Mandorlini, atac nuclear după ce a fost demis de la CFR! Dezvăluiri...
Fanatik
Andrea Mandorlini, atac nuclear după ce a fost demis de la CFR! Dezvăluiri din vestiar făcute de italian
E oficial! Juventus are un nou antrenor
Fanatik
E oficial! Juventus are un nou antrenor
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Ciprian Marica l-a descoperit pe 'sifonul' din cantonamentul naționalei: 'La antrenor bingănește sigur'
iamsport.ro
Ciprian Marica l-a descoperit pe 'sifonul' din cantonamentul naționalei: 'La antrenor bingănește sigur'
Bianca Drăgușanu a făcut un top 10 bărbați din România. Cine e pe primul loc: „Omul este super tare, se îmbracă super bine, vorbește frumos, corect gramatical....
viva.ro
Bianca Drăgușanu a făcut un top 10 bărbați din România. Cine e pe primul loc: „Omul este super tare, se îmbracă super bine, vorbește frumos, corect gramatical. Nu există nimeni ca persoană publică în momentul de față să îl egaleze!” Nu, nu e vorba despre Gabi Bădălău
Revolta medicilor, după tragedia de la Buzău! Urgentist: „Sistemul de gărzi din România...
Jurnalul.ro
Revolta medicilor, după tragedia de la Buzău! Urgentist: „Sistemul de gărzi din România este un abuz, o condamnare la muncă silnică!”
De ce clădirile din Turcia se prăbușesc atât de ușor. Dezbatere aprinsă pe...
adevarul.ro
De ce clădirile din Turcia se prăbușesc atât de ușor. Dezbatere aprinsă pe Internet după ce cutremurul cu magnitudinea de 6,1 a zguduit țara
Câți copii are Anca Alexandrescu și cu cine a fost căsătorită. Jurnalista a...
unica.ro
Câți copii are Anca Alexandrescu și cu cine a fost căsătorită. Jurnalista a avut doi soți celebri și un iubit la fel de cunoscut. Pe primul soț l-a acuzat public că le-a furat soțiile unor prieteni / FOTO
Deputat UDMR, discurs halucinant în Parlament. A cerut autonomia Ţinutului Secuiesc: Nu noi...
Observatornews.ro
Deputat UDMR, discurs halucinant în Parlament. A cerut autonomia Ţinutului Secuiesc: Nu noi trebuie să plecăm
Motivul pentru care celebrul milionar român de 47 de ani merge cu metroul...
as.ro
Motivul pentru care celebrul milionar român de 47 de ani merge cu metroul şi autobuzul în Capitală!
Povestea proiectului „Adoptă o Casă la Roșia Montană”. Oamenii care dau o nouă...
Libertatea.ro
Povestea proiectului „Adoptă o Casă la Roșia Montană”. Oamenii care dau o nouă viață clădirilor vechi de sute de ani
10 Ani de la Colectiv | Supraviețuitorii își exprimă dezamăgirea despre modul în...
informat.ro
10 Ani de la Colectiv | Supraviețuitorii își exprimă dezamăgirea despre modul în care este trata...
Anunţul momentului după necropsie. Controverse legate de &quot;laptele uitării&quot;, medicamentul găsit lângă doctoriţa...
RTV.NET
Anunţul momentului după necropsie. Controverse legate de &quot;laptele uitării&quot;, medicamentul găsit lângă doctoriţa moartă la 37 de ani
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!