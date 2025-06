Suma exorbitantă câștigată de Cosmin Contra la Damac. FIFA obligă clubul saudit să-i plătească restanțele

Antrenorul român Cosmin Contra (49 de ani) a obținut o decizie favorabilă la FIFA în disputa cu clubul saudit Damac. Arabii trebuie să îi plătească fostului selecționer datorii restante de aproximativ 417.000 de dolari, sumă care face parte dintr-un total de 2,6 milioane de dolari net.

Cosmin Contra, victorios în procesul împotriva clubului Damac

Suma de 417.166 de dolari include:

132.166 dolari – salariul pentru luna septembrie 2024

– salariul pentru luna septembrie 2024 220.000 dolari – prima de instalare pentru semnarea celui de-al doilea contract

– prima de instalare pentru semnarea celui de-al doilea contract 65.000 de dolari – bonusuri pentru punctele acumulate de echipă din primul mandat

Cosmin Contra a condus echipa la care au mai jucat Nicolae Stanciu și Florin Niță în perioada martie 2023 – decembrie 2024. Deși contractul său era valabil până în iunie 2025, înainte de expirarea acestuia, nemulțumit de restanțele financiare ale clubului.

Salariile lunare ale lui Cosmin Contra la Damac: 88.666 de dolari în primul an, 132.166 de dolari în cel de-al doilea

În această perioadă, Cosmin Contra a semnat două contracte: primul, valabil între 7 martie 2023 și 7 iulie 2024, și al doilea, între 1 iulie 2024 și 30 iunie 2025.

Conform primului contract, încheiat pe 6 martie 2023, Contra a primit un salariu lunar net de 88.666 de dolari, o primă de instalare de 200.000 de dolari și bonusuri de meci în valoare de 200% din suma încasată de jucătorii primei echipe.

În cadrul celui de-al doilea contract, parafat pe 6 mai 2024, salariul lunar a crescut la 132.166 de dolari, iar bonusul de meci a scăzut la 100% din suma primită de jucători.

Cosmin Contra a notificat clubul când datoriile față de el au ajuns la 700.000 de dolari

Problemele financiare s-au accentuat după prelungirea contractului. Pe 11 septembrie 2024, Cosmin Contra a ajuns la capătul răbdării și a notificat clubul Damac cu privire la neplata unor sume ce depășeau 700.000 de dolari, solicitând achitarea acestora în termen de 10 zile.

Restanțele vizau patru salarii aferente lunilor mai, iunie, iulie și august, la care se adăuga prima de instalare de 220.000 de dolari, prevăzută în cel de-al doilea contract.

Din suma totală solicitată mai făcea parte și un bonus restant de 240.000 de riali (echivalentul a aproximativ 65.000 de dolari), aferent punctelor obținute de echipă în sezonul 2023–2024, dintr-un total de 440.000 de riali (circa 118.000 de dolari).

A avut prime de două ori mai mari decât jucătorii

Conform contractului, antrenorul român avea dreptul la un bonus de 15.000 de riali (circa 4.060 de dolari) pentru fiecare victorie și 5.000 de riali (aproximativ 1.355 de dolari) pentru fiecare rezultat de egalitate, sume majorate cu 200% pentru staff-ul tehnic. În primul său mandat, Damac a înregistrat 11 victorii și 11 egaluri, ceea ce a generat acest bonus total.

În urma notificării, clubul Damac a început să achite o parte din datorii către Cosmin Contra, astfel că FIFA a constatat că gruparea saudită mai are de plătit antrenorului aproximativ 417.000 de dolari. După despărțirea de Damac, Cosmin Contra este liber de contract.

Explicații lui Cosmin Contra

. „A fost o perioadă foarte stresantă pentru mine și, în final, am văzut că nu mai rezist. Am dat totul pentru Damac dar, când am văzut că nu mai pot lucra, am luat decizia să mă întorc acasă. N-am vrut să plec de la Damac, dar, ca să rămân, aveam nevoie de un mediu bun, ca să pot lucra.

Ceea ce n-a mai fost posibil, din păcate. Mai ales că, din cauza problemelor financiare, nu mai aveam puterea de a-i motiva pe jucători.

Îmi vreau banii. Dar, în ciuda problemelor care m-au făcut să plec, per total, am avut o experiență bună la Damac. Am format o echipă bună și, spun încă o dată, dacă problemele financiare erau rezolvate de club și acum eram la Damac”, a conchis Contra.

Salariile antrenorilor din campionatul Arabiei Saudite, sezonul 2024-2025

Stefano Pioli – 24 milioane $ – Al-Nassr FC

Jorge Jesus – 20 milioane $ – Al-Hilal SFC

Steven Gerrard – 18 milioane $ – Al-Ettifaq FC

Laurent Blanc – 15 milioane $ – Al-Ittihad Club

Matthias Jaissle – 12 milioane $ – Al-Ahli SFC

Vitor Pereira – 11 milioane $ – Al-Shabab FC

Rodolfo Arruabarrena – 8,5 milioane $ – Al-Taawoun FC

Michel – 8 milioane $ – Al-Qadsiah FC

Alvaro Pacheco – 7 milioane $ – Al-Orobah FC

Josef Zinnbauer – 5,5 milioane $ – Damac FC

Christos Kontis – 5 milioane $ – Al-Fayha FC

Georgios Donis – 4,8 milioane $ – Al-Khaleej FC

Paulo Duarte – 4,5 milioane $ – Al-Kholood Club

Sabri Lamouchi – 4,5 milioane $ – Al-Riyadh SC

Josef Zinnbauer – 4,5 milioane $ – Al-Wehda FC

Jens Gustafsson – 4 milioane $ – Al-Fateh SC

Odair Hellmann – 4 milioane $ – Al-Raed SFC

Stjepan Tomas – 3,6 milioane $ – Al-Okhdood Club

Secundul Cornel Dobre are de primit 22.500 de dolari de la Damac

Cornel Dobre (49 de ani), unul dintre secunzii lui Cosmin Contra în perioada petrecută la clubul saudit Damac, a obținut și el câștig de cauză la FIFA.

Camera pentru Statutul Jucătorilor din cadrul FIFA a stabilit că Damac trebuie să-i achite lui Dobre suma de 8.500 de dolari, reprezentând salariul restant pe luna septembrie 2024, și 52.500 de riali saudiți (14.000 de dolari) aferenți bonusurilor pentru sezonul 2023/2024, la care se adaugă dobândă anuală de 5% până la plata efectivă.

În primul an de contract, Dobre a avut un salariu net lunar de 7.000 de dolari, plus bonusuri de joc echivalente cu 50% din suma acordată jucătorilor din primul „11”.

Pentru sezonul 2024-2025, noul acord prevedea un salariu net lunar majorat la 8.500 dolari, păstrând aceeași cotă de bonusuri de joc, de 50% din suma primită de jucătorii de bază.