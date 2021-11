Suma exorbitantă pe care un hacker i-a cerut-o Biancăi Iordache pentru contul de Instagram. Animatoarea nu s-a lăsat păcălită

Bianca Iordache, remarcată în lumea showbiz-ului datorită dansurilor prin cele mai luxoase cluburi, dar și pentru relația pe care a avut-o cu Alex Bodi, a fost una dintre victimele furtului conturilor de Instagram.

Animatoarea a dezvăluit cum și-a pierdut pagina din care face bani și ce sumă i s-a cerut pentru a și-o recupera. Bianca Iordache nu s-a lăsat înduplecată și a apelat la o altă persoană pentru a o ajuta.

Cum și-a pierdut contul de Instagram Bianca Iordache

Vedeta a rămas într-o fracțiune de secundă fără Instagram. Asta după ce a primit un mesaj de la un prieten din Dubai cu un link. A accesat un link-ul, după care s-a trezit că nu se mai poate conecta pe aplicație.

Peste 10 minute, Bianca a fost informată printr-un sms că i s-a furat contul de Instagram și că pentru a-l recupera trebuie să achite suma de 5.000 de dolari. Vedeta nu s-a lăsat păcălită și a solicitat ajutorul unui alt hacker, din Serbia, căruia i-a oferit mai puțin, 500 de euro.

”Fac bani cu el, fac. O să cer bifă. Și cu bifă poate să ți-l spargă. Din contul meu a mai spart alte conturi, de-ale unor prieteni de-ai mei care aveau și bifă, de altfel. Se poate.

Poți să apelezi și la Instagram, dar îți va răspunde în următorii ani, probabil. Am dat mailuri, am încercat să iau legătura cu ei, dar degeaba”, a povestit Bianca Iordache la

Și actrița Eugenia Șerban a rămas fără Instagram

Cazul de față nu este singular, tot mai multe persoane publice s-au confruntat cu o astfel de problemă. a trecut printr-un episod similar.

”Am avut o noapte albă, nu se poate așa ceva, am impresia că încă sunt violată. Am primit pe contul meu de Instagram, de pe contul unei prietene ca să o ajut să-și recupereze contul. Eu fiind într-o convorbire am făcut totul cum mi-a zis așa-zisa prietenă a mea și, de fapt, nu era prietena mea.

I-a furat mai întâi ei contul. În cinci minute nu mai aveam nici Facebook, nici Instagram, Yahoo, Google, nici Google Maps. Contul meu de Facebook are cred că 40.000”, a detaliat Eugenia Șerban tot la Antena Stars.

, actriței nu i s-au cerut bani pentru a avea, din nou, acces la Instagram. În cele din urmă, a reușit să se reconecteze pe aplicația cu milioane de utilizatori.

”Toată noaptea am stat cu un prieten să-mi recuperez conturile de Yahoo și Gmail mai întâi. Ei au încercat să vorbească cu prietenii mei, unii s-au prins, alții nu.

Telefonul meu era blocat de ei, cu asta se ocupă, cer bani. Mie nu mi-au cerut, nu au avut tupeu, probabil s-au prins că de la mine nu au ce să ia. Acum sper că sunt toate securizate”, a mai spus actrița.