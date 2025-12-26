Suma fabuloasă care s-a plătit pentru tricoul lui Gheorghe Hagi! Ce s-a întâmplat cu banii

ADVERTISEMENT

Au trecut aproape 25 de ani de când Gheorghe Hagi s-a retras de la echipa națională a României, dar „Regele” rămâne cel mai iubit fotbalist român din istorie. Hagi a fost liderul „Generației de Aur”, care a adus trei calificări consecutive la Campionatul Mondial, în 1990, 1994 și 1998. De atunci, „tricolorii” nu au mai ajuns niciodată la cel mai important turneu din fotbalul internațional.

Tricoul purtat de Gheorghe Hagi la naționala României a fost vândut cu o sumă record la licitație: 30.000 de euro!

Fanii mai înstăriți ai lui Gheorghe Hagi sunt dispuși să bage adânc mâna în buzunar pentru a avea 0biecte de colecție ale decarului de legendă al echipei naționale. În urmă cu un an, în cadrul unei licitații în care s-au scos la vânzare mai multe obiecte ale „Generației de Aur”, tricoul lui Gheorghe Hagi a fost vândut pentru o sumă record: 30.000 de euro!

Simona Chiș, art advisor și comisar de licitație al casei A10 by Artmark, cea care s-a ocupat de licitațiile de la evenimentul „Generației de Aur”, a dezvăluit că interesul pentru obiectele de colecție din sport este din ce în ce mai mare. Mai ales când vine vorba de fotbaliștii care au scris istorie pentru echipa națională. Iar când vine vorba de Gheorghe Hagi, totul este cu atât mai atractiv pentru fani.

Există o piață foarte tânără și există un interes pentru aceste tipuri de licitații. Am avut anul trecut o licitație extraordinară de acest tip, dedicată „Generației de Aur”, în cadrul căreia mulți fotbaliști și-au donat tricourile pentru a susține cauze caritabile. Pentru că noi, la Artmark, facem inclusiv acest tip de licitații, cât de des putem.

Motivul pentru care nu a fost nevoie de expertiză pentru validarea obiectelor de colecție licitate la gala „Generației de Aur”

Este deja cunoscut brandul „Licitațiile de Fapte Bune”. Am fost atunci parteneri la o gală a fotbaliștilor „Generației de Aur”, unde colega mea, Adina Matei, a prezentat licitația și a reușit să adjudece tricoul lui Hagi pentru 30.000 de euro, iar fondurile au fost redirecționate către cauze caritabile”, a explicat Simona Chiș într-un interviu oferit pentru .

De asemenea, Simona Chiș a explicat că în cazul licitațiilor pentru nu a fost nevoie de expertize pentru a se valida autenticitatea obiectelor de colecție. Acestea fiind donate direct chiar de fotbaliști, așa cum a fost cazul și lui Gheorghe Hagi. În acel caz, banii strânși au fost donați în scopuri caritabile.

În acest caz nu se pune problema unei expertize, pentru că se cunoaște direct deponentul, fiind semnat sau un obiect personal. Mai ales dacă ne referim la tricourile echipei naționale de fotbal a României. Avem un format de licitații ‘Collectibles'”

Gheorghe Hagi, al doilea cel mai iubit sportiv român din istorie, conform unui sondaj realizat de INSCOP Research la comanda FANATIK

, realizat de INSCOP Research, la comanda FANATIK, parte a Barometrului Național al Sportului Românesc, Gheorghe Hagi a fost depășit doar de Nadia Comăneci. Și, de altfel, a fost singurul fotbalist dintre cei opt mari sportivi români care au fost menționați de fani.