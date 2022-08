Suma fabuloasă câștigată de Cristina Ich într-un an! Iubita lui Pițurcă jr. s-a luat de imigranți, dar a venit în România să facă bani

Cristina Ich a ieșit, din nou, la rampă, cu o serie de declarații controversare. De această dată nu au fost vorba despre refugiații din Ucraina, ci despre imigranții pe care i-a întâlnit în aeroport, partenera de viață a lui Alex Pițurcă fiind deranjată de aceștia pentru că ar lua locurile de muncă ale românilor. Dar, de fapt, de ce s-ar teme Cristina Ich de acest lucru având în vedere că afacerile ei ”duduie” și fără prea mulți angajați?

Cristina Ich, un nou derapaj. Ce spune iubita lui Alex Pițurcă despre imigranți

cu declarațiile pe care le face. Dacă în urmă cu câteva luni reproșa că se face prea mare vâlvă cu ajutorarea ucrainienilor refugiați în România în fața războiului declanșat de Rusia, de curând șatena a avut de-a face cu imigranții.

Provenită din Republica Moldova, Cristina Ich a fost deranjată, la aeroport, motiv pentru un derapaj la adresa oamenilor ajunși în România, ca și ea de altfel, în căutarea unei vieți mai bune. ”Destul de mulți imigranți la noi în țară în acest moment, dar nu-i nicio problemă că pe noi ne doare la banană. La câți bani avem, nu e problemă, îi ținem și pe alții. Măi, dar mirosul? Vai de capul… Dacă la plecare a fost cu sarmale și cu cârnați, acum este cu ceva mult mai rău decât…(…)

Cred că erau din Pakistan, dar îmi era supermilă de ei pentru că își căutau cartelă, erau total debusolați, îmi era milă, dar nu e niciun avantaj că intră atâția imigranți la noi în țară, pentru că o să se piardă locurile de muncă ale românilor pentru că mâna de lucru este mai ieftină”, spunea ea.

E adevărat, ea, ca imigrant, a reușit, deja să obțină tot ce își poate dori un om de afaceri. Firme care ”duduie”, profit serios, o viață înconjurată de lux și, desigur, celebritate.

Cristina Ich, profit de sute de mii de euro. Câți bani câștigă

Cristina Ich are, conform datelor obținute de FANATIK, două companii la care este implicată. Ichmedia Business și Ichon Pictures au ca obiect de activitate comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet și anume servicii de reprezentare media.

Prin cele două firme, cel puțin în teorie, Cristina Ich ar trebui să deruleze și campaniile de ”influencer” pe care le are și care i-au adus celebritatea. Potrivit datelor oficiale, ambele firme reușesc să crească de la an la an la mai toate capitolele financiare.

Conform bilanțului depus la ANAF, Ichmedia Business, înființată acum trei ani, a reușit să obțină în anul 2021 o cifră de afaceri impresionantă: peste 2,3 milioane de lei, adică în jur de 460.000 de euro. Profitul, firma având un singur angajat, a fost însă amețitor: peste 2 milioane de lei, adică peste 400.000 de euro. Mai mult decât dublu față de 2020 și de 15 ori mai mare decât cel din 2019.

Cea de-a doua firmă a Cristinei Ich, deschisă în 2016, a crescut și ea de la an la an ca Făt Frumos de prin povești. Conform datelor consultate de FANATIK, compania blondinei a ajuns, în 2021, la o cifră de afaceri de peste 1 milion de lei (peste 200.000 de euro) și, tot cu un singur angajat, a raportat un profit de aproape 670.000 de lei (în jur de 135.000 de euro).

Sumele câștigate de Cristina Ich o transformă, cu siguranță, într-o femeie de afaceri care poate defila mândră pentru cei peste 530.000 de euro profit și care își poate permite orice.

Cristina Ich și Alex Pițurcă, un cuplu zbuciumat

Cristina Ich a cunoscut celebritatea după ce, venită din Republica Moldova, a început să colaboreze cu vloggerul Matei Dima – Bromania – la diverse scenete ale acestuia. Remarcată pentru frumusețea ei incontestabilă, Cristina Ich a reușit să se impună pe ”piața influencerilor” având, acum, aproape 830.000 de urmăritori pe Instagram, iar companiile o caută pentru a-și asocia imaginea cu ea.

Așa cum era de așteptat, și viața ei personală a suscitat un interes deosebit, , fost fotbalist și fiul antrenorului Naționalei României, Victor Pițurcă. Cei doi au împreună un copil, iar vedeta provenită din Republica Moldova nu ascundea faptul că micuțul i-a făcut să rămână unul lângă celălalt.

”Dacă nu-l aveam pe Noah (n.r. – băiatul celor doi) îmi făceam bagajele și eram plecată în munți, închisă cu lacătul. A fost o perioadă în care voiam să fug de acasă. Nu că nu mai mă înțelegeam. Noi am făcut copilul ăsta extrem, extrem de repede.

Nu că ne-am îndrăgostit, a fost dragoste la prima vedere. Dragoste d-aia nebunească! Și eu de el, și el de mine”, a explicat Cristina Ich la lui Radu Țibulcă, precizând totodată că ea este o femeie independentă, iar partenerul ei de viață, Alex Pițurcă, este departe de a fi generos cu ea.