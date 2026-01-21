Suma fabuloasă câştigată de Sabin Ilie la un cazino din Istanbul. Giovanni Becali, dezvăluire fabuloasă

ADVERTISEMENT

Fostul impresar a avut conexiuni puternice în fotbalul din Turcia, acolo unde s-a cunoscut cu cei mai influenți oameni de la echipele mari ale campionatului, lucru care i-a permis să fie implicat în multe transferuri de top.

Cum l-a cunoscut Giovanni Becali pe fostul președinte de la Fenerbahce

Giovanni Becali a dezvăluit cum a ajuns să-l cunoască pe legendarul fost președinte de la Fenerbahce, Ali Șen, cel care l-a impresionat prin stilul de viață și despre care spune că avea o avere incredibilă.

„Să-ți povestesc cu Sabin Ilie. Adrian Ilie era deja la Galatasaray. Anul ăla, Sabin Ilie a dat 33 sau 34 de goluri. Acum, anul viitor, vorbesc cu Fenerbahce, mă cheamă cineva, un jurnalist, la Ali Șen acasă. Piscină, casă ca în filme. Seara pe la 7 mergem să mâncăm. Am dormit la el. Mi-a trimis pe cineva să-mi facă masaj, avea de toate. Mergem să mâncăm, după care la Casino. Știi cum îi veneau banii? Era numai cu dă-mi fise, dă-mi fise. A pierdut vreo 600-700 de mii de euro.

Mi-a zis ‘ia și tu și joacă’. Demnitatea mea nu m-a lăsat, să iau și să-i pierd banii. Eu aș fi jucat. Am vrut să fac impresie bună. După care a venit în România și a mers la Casino la Lido, unde avea Păunescu. A pierdut și pe aici vreo 500.000 de euro. A jucat cu Steaua. Mă întreabă cât la Sabin Ilie, zic eu 3 milioane de euro, tralala, și îmi spune cât pentru tine?”, a povestit Giovanni Becali la Giovanni Show.

Cum a câștigat Sabin Ilie 100.000 de euro la cazinou în Turcia

Odată transferat la Fenerbahce de Giovanni Becali, Sabin Ilie l-a impresionat pe Ali Șen, după ce a reușit să aibă un câștig mare la casino. Ioan Becali povestește că jucătorul l-a impresionat pe șeful formației turce, care a avut un mesaj clar după ce a aflat de norocul sportivului.

„Zic lasă, că am eu. Spune Ali Șen că lasă, pentru tine am eu. Jurnalistul ăla vine la mine și-spune ‘bă, te-ai umplut de bani și pe mine nu mă bagi în seamă?’. I-am spus că eu credeam că e omul președintelui. Am vorbit noi ceva, să facem un pact, ceva? Poate i-a și dat Ali Șen partea. Eram în restaurant și bagă mâna în buzunar și aruncă 10.000 de euro pe jos. Nervos. M-am împăcat cu el și am rezolvat-o ca oamenii.

I-am spus că stai să-mi plătească și m-am achitat. Vine Sabin Ilie cu fosta lui soție, îmbrăcată frumos, la casino, și Sabin Ilie juca. A prins chintă roială, 100.000 de euro. A venit cu tava ăla, cu banii. I-a băgat un imn, toate alea. El voia să mai joace și i-am spus să bage banii în geantă și să mergem. A aflat Ali Șen și a zis că la ce noroc are să fie așa și la echipă, să dea goluri”, a mai spus Giovanni Becali.

Cariera lui Sabin Ilie la Fenerbahce

În 1997, era transferat de Giovanni Becali de la Steaua la Fenerbahce pentru 900.000 de euro, conform celor de la transfermarkt. A stat doar un an la trupa din Istanbul și a prins 16 meciuri, în care a marcat 3 goluri și a oferit o pasă decisivă. În 1998, era cedat la Kocaelispor pentru 300.000 de euro, iar după doar un an prindea cel mai important transfer al carierei.

semna cu Valencia, acolo unde a fost coleg cu fratele său, Adrian Ilie. În 2009, atacantul și-a încheiat cariera, după o ultimă aventură în străinătate, în China, la Hailifeng.