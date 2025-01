Suma fabuloasă pe care o va primi Gigi Becali, dacă FCSB o învinge pe Manchester United: ”Am făcut calculul”

Gigi Becali a calculat care este suma pe care o va primi, . Duelul dintre , pe Arena Națională.

Gigi Becali, pregătit de un tun financiar dacă FCSB o învinge pe Manchester United

Patronul campioanei en-titre a României se așteaptă să încaseze 4.500.000 de euro, în cazul în care echipa sa reușește o victorie istorică la București. Un astfel de succes ar aduce automat și o calificare directă în optimile Europa League.

ADVERTISEMENT

Becali a transmis că FCSB poate să o învingă pe Manchester United doar cu voința lui Dumnezeu. Totuși, credinciosul finanțator al roș-albaștrilor s-a arătat încrezător inclusiv în faptul că echipa sa poate să termine grupa unică din Europa League pe locul trei!

”Este o zi istorică pentru fotbalul românesc. Să joci Manchester, ei au adus deja 3.000 de suporteri. Am luat un milion din bilete, e plin stadionul. Nu ne putem compara cu ei valoric, suntem mult sub ei.

ADVERTISEMENT

Numai Dumnezeu poate să facă. Eu de asta am zis că putem să îi batem. Eu spun ce cred. Nu ai cum s-o bați pe Manchester decât dacă vrea Dumnezeu. Eu am cerut Manchester la București la tragerea de la sorți.

Și pe PAOK. A ieșit la tragere. Doar Dumnezeu îi poate bate. E vorba de bani aici. Dacă eu bat Manchester astăzi iau cam 4 milioane și jumătate de euro, am făcut calculul.

ADVERTISEMENT

Optimismul lui Gigi Becali: ”Când știu că Domnul face, el face lucruri boierești”

Vă mai spun ceva ce vreau. Când știu că Domnul face, el face lucruri boierești. Ce mai vreau eu? Sunt lacom. Doamne, vreau locul trei, nu locul opt. Dacă batem Manchester, venim pe trei, că le încurcă Dumnezeu pe celelalte.

Bate Roma pe Frankfurt, ce, nu poate s-o bată? Și venim pe locul trei. Să vadă toată Europa că din credință a fost. Cu trei fundași se va juca. Am văzut declarația antrenorului”, a declarat Gigi Becali, conform .

ADVERTISEMENT

FCSB are nevoie de o victorie cu Manchester United pentru a reuși să se califice direct în optimile Europa League, fără să mai treacă prin play-off. Această performanță este posibilă și printr-un egal, și chiar și după o înfrângere. Șansele însă sunt scăzute în cazul unei remize și aproape nule după un eșec.