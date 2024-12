Suma fabuloasă strânsă de Mihai Morar și colegii de la Zu la Orașul Faptelor Bune! Sare de un milion de euro

O sumă fabuloasă s-a strâns anul ăsta la Orașul Faptelor Bune, eveniment caritabil organizat de Mihai Morar și colegii de la Zu.

Sumă record strânsă la Orașul Faptelor Bune de echipa de la Zu!

Oradea a devenit, tradițional, în preajma Crăciunului orașul unde o serie de artiști concertează în scopuri umanitare, aducând bucurie pe chipurile celor necăjiți

Anul acesta, , s-a strâns uriașa sumă de peste un milion de euro. Radio Zu și Mihai Morar au mulțumit tuturor celor care s-au implicat și au donat, fiecare din puținul sau preaplinul pe care l-a avut, pentru a schimba în bine viețile celor pentru care sărbătorile înseamnă doar chin și suferință.

Mai precis, s-au strâns 1.189.000 de euro, conform unui comunicat transmis presei de organizatorii de la Orașul Faptelor Bune. Reacțiile oamenilor nu au întârziat să apară. Toți au felicitat echipa de la Zu și pe pentru implicarea de care au dat dovadă și în acest an.

1.189.000 de euro pentru cazuri umanitare

Practic, suma strânsă este cea mai mare de când se organizează evenimentul. „Împreună am strâns cea mai mare sumă din istoria Orașului Faptelor Bune: 1.189.732,61 euro. A zecea ediție a strâns o sumă record și are cele mai multe cazuri mari rezolvate. Asta se întâmplă când renunțăm la mânia din România și, cu iubire, renaștem Omenia!

Dj-ii ZU au plecat din casa de sticlă din Piața Unirii din Oradea, însă binele făcut va rămâne mereu în viețiloe oamenilor pe care i-am ajutat împreună în această săptămână de fapte bune. Binele continuă! Vă mulțumim și vă iubim! Împreună suntem Orașul Faptelor Bune!”, au transmis organizatorii.

Printre artiștii care au adus bucurie și au făcut atmosferă la Oradea s-au numărat Misha Miller și Irina Rimes. Cele două cântărețe au fost extrem de bine primite de către public.

„Sunteți îngeri! Nu am cuvinte să descriu câte emoții am simțit ascultându-vă ,pe tot drumul de la Sibiu spre Bacău, duminică, mi-am spus în gând cazul care mă va emoționa cel mai tare. Voi dona și am făcut-o în ultima seară și bine am făcut!”, a scris cineva