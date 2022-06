Suma imensă cheltuită de Roxana Vancea pentru a-și repara dinții: ”Începusem să am complexe”

Fosta iubită a actorului Mihai Bendeac a cheltuit o sumă imensă pentru a-și repara dinții. Vedeta ajunsese să fie complexată din acest punct de vedere după ce în ultimii 4 ani a fost nevoită să poarte aparat dentar.

Roxana Vancea, sumă impresionantă investită în dantură. Cât a costat procedura

Roxana Vancea nu ține cont de bani când vine vorba de felul în care arată sau alimentație. este adepta sportului și a mișcării, iar recent a luat decizia de a recurge la o procedură care să-i repare dinții.

„Începusem să am complexe. Patru ani am purtat aparat dentar și nu am zâmbit deloc. Mă chinuiam mai mult. După ce am renunțat la aparat, am scăpat de o problemă, dar am dat de alta.

Dinții se îndreptaseră, dar erau foarte subțiri, sensibili. Am zis că nu este ok, nu pot să stau cu ei așa și am mers din nou la stomatolog”, a declarat vedeta pentru .

Fosta a optat pentru fațete ceramice și coroane din zirconiu pe implanturi pentru care a scos din buzunar o sumă uriașă. Mai exact, a achitat suma de circa 20.000 de euro.

Roxana Vancea, dantură impecabilă în 9 ore

Pentru a avea o datură perfectă și impecabilă Roxana Vancea a trebuit să-l lase pe fiul său, Zian, în grija bunicilor. A stat ore bune în cabinetul medicului stomatolog, întregul proces desfășurându-se în două etape.

„Eu alăptez și vă dați seama că nu a fost atât de ușor, a trebuit să îi las dimineața lapte acasă, în sticlă, apoi pentru că am fost anesteziată, înainte să îl alăptez pe bebe a trebuit sa arunc primul lapte.

Nu am avut voie să iau calmante pentru că nu este bine pentru cel mic. Dar, după două săptămâni, medicul mi-a pus fațetele pe toți dinții, am crezut că leșin când m-am văzut în oglindă”, a mai spus frumoasa brunetă.

În prezent, Roxana Vancea se declară fericită și zâmbește cu gura până la urechi. Este mândră de această transformare, precizând că și-a pus toată încrederea în medicul care a ajutat-o să-și îndeplinească acest vis.