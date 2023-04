Suma imensă pe care a avut-o de achitat un bărbat, după ce a adormit în taxi. “Prietene, nu te mai plânge”, i-a transmis șoferul la finele cursei de peste o oră de somn. Ryan, un bărbat din Australia, s-a trezit că are de plătit aproximativ 300 de euro (500 de dolari australieni), după o cursă mai lungă decât se aștepta.

Bărbatul și-a povestit pățania pe Tik Tok, unde a postat și un filmuleț în care îi cerea explicații șoferului de taxi. Practic, cursa de 500 de dolari australieni a fost de la aeroportul din Melbourne până la suburbia Bewrick, la 75 de kilometri distanță.

. Sunt taximetrist nou. Știu doar ce spune aparatul de taxat, cum o să plătești, prietene?”, i-a transmis taximetristul. Conform regulamentului firmei de taxi, cursa ar fi trebuit să coste 146 de dolari australieni, sau cel mult 161 de dolari australieni, adică 95 de euro.

Revoltat, Ryan i-a cerut explicații șoferului pentru că nu a înțeles de ce costă atât de mult cursa, însă șoferul nu a fost dispus să-i ofere aceste explicații. ”Prietene, nu te mai plânge de mine… Sunt șofer de taxi, nu manager de bancă. Ce-ar fi să plătești acum și mâine să verifici ce naiba s-a întâmplat”, a completat șoferul.

, cu cardul, însă a observat că tariful crescuse pentru că se adăugase și taxa de rezervare. Clipul lui Ryan a strâns 300.000 de vizualizări pe Tik Tok, oamenii fiind de părere că bărbatul ar trebui să meargă cât mai rapid la Poliție, pentru a face plângere. Internauții cred că taximetristul a profitat de faptul că bărbatul adormise și a lungit intenționat traseul, pentru a face cât mai mulți bani.

Între timp, o femeie din Marea Britanie a avut parte de o experiență de coșmar atunci când s-a urcat într-un taxi. Megan Carpenter, în vârstă de doar 22 de ani, a dezvăluit că șoferul a încercat să o atingă, de mai multe ori, în timpul unei călătorii care a durat 20 de minute.

”M-am urcat în taxi și m-am așezat în față, pentru că el tocmai parcase la bordură când am întins mâna. Uneori stau în spate, alteori stau în față, nu am avut niciodată probleme de genul acesta în funcție de locul unde mă așezasem. Așa că m-am urcat în față și i-am spus, politicos ‘Bună, ce mai faci’, o discuție obișnuită într-un taxi.

El a spus ‘ești atât de frumoasă’, și i-am răspuns ‘Mulțumesc foarte mult’. Apoi, mi-a spus că am o mulțime de tatuaje, iar eu am spus că da, am. Apoi a spus ‘ai vreunul în vreun loc privat’ și mi s-a părut puțin ciudat“, s-a plâns femeia.

Conform Daily Star, șoferul a devenit tot mai insistent și a speriat-o pe femeie. ”Apoi a început să mângâie un tatuaj pe care îl am pe gât, care este un simbol al feminismului. Spunea lucruri precum ‘atât de drăguț, atât de drăguț’ și mă întreba dacă am multe tatuaje sau dacă le-am pierdut șirul.

Nu m-am mai uitat la el și mi-am scos telefonul și am început să trimit mesaje. M-a întrebat ce făceam și i-am spus că îi trimiteam mesaje prietenei mele. El a spus ‘oh, bine, am crezut că-mi faci poze’. I-am spus că nu și a continuat să conducă. Apoi el a spus ‘oh, mai avem opt minute din călătorie, ai de gând să-mi arăți ce știe să facă o adevărată petrecăreață?’ Eu nu am spus nimic. Nu știam dacă glumea sau nu, așa că nu am știut ce să-i zic. Apoi, el a repetat ‘oh, au mai rămas doar cinci minute, ce vom face timp de cinci minute, Megan?’. Apoi m-am gândit: ‘Oh, nu glumește, era foarte serios. Așa că am încetat să mai răspund și am devenit foarte tăcută. Nu știam dacă să râd sau să plâng”, s-a plâns femeia.