Suma imensă pe care Gabi Torje a pierdut-o în Turcia. ”Este frustrant când te păcălește cineva”. De ce a plecat de la Farul

Gabriel Torje s-a despărțit de Farul în startul acestui an și . Pentru care a debutat deja cu gol. Mijlocașul a vorbit despre plecarea de la liderul din SuperLiga, dar și despre experiența de la Karabukspor, echipă care îi este datoare cu peste jumătate de milion de euro.

Mesajul lui Gabriel Torje pentru Gică Hagi

5 goluri și 3 pase decisive a reușit Gabi Torje în cele 17 meciuri jucate la Farul. Cu toate acestea, în pauza competițională, mijlocașul s-a despărțit de .

Cum s-au derulat evenimentele din această iarnă, a povestit la emisiunea Fotbal Club de la

”A fost o discuție cu domnul Iașko, înainte de Crăciun. Mi s-a comunicat că ar fi ok să renunțăm și asta a fost tot. Nu mi s-a spus ceva în mod special, vreun motiv.

(n.r. Nu cu Gică Hagi trebuia să vorbești?) Nu știu, eu am vorbit cu domnul Iașko. El m-a sunat, am pregătit toate hârtiile. Mi-am luat la revedere de la toată lumea la Constanța.

I-am mulțumit domnului Hagi pentru modul în care s-a comportat cu mine cât am fost acolo, că m-a ajutat. Asta a fost tot.

Da, a fost o experiență plăcută, mai ales că m-am reîntâlnit și am lucrat cu Gică Hagi. M-am bucurat foarte mult. Îi mulțumesc pe această cale.

Sper să aibă un retur de campionat și un play-off cât mai reușite, să câștige cât mai multe meciuri și să iasă campioni. Dacă ies ei campioni, ies și eu”, a declarat Gabi Torje

Pentru a cincea oară în Turcia, acolo unde are și o experiență neplăcută

Gabi Torje și-a găsit repede echipă, în Turcia, Acolo unde va încerca să pună umărul la salvarea lui Genclerbirligi, formație care este ultima în liga secundă.

Pentru el este a cincea experiență în această țară. Împrumutat de Udinese, a evoluat pentru Konyaspor în sezonul 2014/2015 și Osmanlispor, în cel următor.

În sezonul 2017/2018, mijlocașul a fost împrumutat de Terek Groznîi la Karabukspor, timp de șase luni. Pentru ca în stagiunea 2018/2019 să fie cedat de Terek la Sivasspor.

Gabi Torje despre banii pierduți în Turcia: ”Nu doar că am muncit degeaba, dar am cheltuit de la noi din buzunar”

La Karabukspor a avut parte de o experiență deloc plăcută. Turcii trebuiau să-i plătească salariul integral, însă nu au făcut-o. Torje s-a adresat la FIFA, însă între timp echipa a dat faliment. Astfel că șansele de a-și mai recupera prejudiciul de peste jumătate de milion de euro sunt minime.

”Eu am niște probleme cu cei de la Karabukspor, unde am pierdut toți banii. Nu numai eu, și alți români. Nu doar că am muncit degeaba, dar am cheltuit de la noi din buzunar, chirii, mâncare, tot.

Echipa nu a mai avut drepturi la transferuri, după care i s-a luat puncte. S-a dus în liga a doua, a treia, iar acum a patra, la amatori. Este o discuție, dar dacă se va face o echipă nouă, se va face cu culori noi, cu nume nou.

Nu este o echipă cu istoria Rapidului. Echipă nouă și datoriile s-au șters. Noi rămânem cu banii luați. Nu este normal, dar se mai întâmplă.

Noi ca jucători străini mergem la FIFA și ne cerem drepturile. În momentul acesta, FIFA a făcut pentru jucătorii de genul un fond de o anumită sumă și la finalul anului se dau din acei bani.

Dacă ai probleme, iei ceva. Eu aveam o sumă foarte mare de la Karabuk. Dacă ajung să iau 20-30.000 e bine. Aveam mai mult de jumătate de milion de euro de la Karabukspor, fără banii mei din buzunar.

Noi când ne apucăm de fotbal, nu o facem pentru bani neapărat. Trebuie să jucăm cât mai mult din plăcere. Nu putem însă nici să pe stomacul gol. Este frustrant când cineva te păcălește.

Când am plecat de acolo, mi-au zis că îmi dau în trei luni. Eu le-am zis să mi-i dea în opt luni, dar să mi-i dea. Și tot nu i-am mai văzut”, a spus Torje.