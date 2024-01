Suma imensă pe care Valeriu Iftime susține că a pierdut-o în fotbal: ”Ăștia sunt bani pulverizați, arși!”

Aflați pe ultimul loc în clasament, formația din Gruia, în etapa a 22-a din SuperLiga. După acest rezultat, antrenorul Andrea la CFR.

Câți bani a pierdut Valeriu Iftime la fotbal

Chiar dacă FC Botoșani a luat o gură mare de aer în lupta pentru salvarea de la retrogradare, patronul Valeriu Iftime a mărturisit că a pierdut o sumă foarte mare de bani cu fotbalul și nu are de gând să investească în club și în eșalonul secund.

”Înțelegeți-mă, sunt în deficit cu aproape 14 milioane de euro. E simplu, e matematică, sunt calcule. La SuperLiga cel puțin, am avut măcar un buget de 4 milioane în fiecare an. Niciun club nu trăiește din banii care vin din drepturile TV.

Luați toate cluburile din România și găsiți-mi unul care să fie pe plus. Dacă stau să mă gândesc, cred că am pierdut mai mulți bani decât domnul Becali. știa sunt bani pulverizați, arși! Dar măcar am produs spectacol sportiv.

Nu știu ce s-ar întâmpla cu echipa dacă retrogradăm. Eu nu o să mai fiu acolo, cred. N-aș vrea să vorbesc despre Liga 2, că nu mă regăsesc acolo. Dacă mă întrebați acum, n-aș mai fi dispus în niciun caz să mă duc în Liga 2 să fac fotbal!”, a declarat Iftime, la .

Iftime bagă adânc mâna în buzunar pentru a evita retrogradarea

Imediat după victoria cu CFR Cluj, patronul lui FC Botoșani a fost mult mai entuziast. El a vorbit despre faptul că echipa a arătat foarte bine și a dezvăluit că pentru salvarea de la retrogradare.

”Botoșani arată ca o echipă cu cap și coadă. E senzațional să bați CFR Cluj fără să-și facă nicio ocazie de gol. E o victorie de moral, facem toate eforturile să rămânem în Liga 1. Cred că de data asta am avut megainspirație cu Bogdan Andone.

Am zis că nu dau salarii mai mari de 6.000 de euro și m-am dus la 9.000. Mai căutăm un atacant. I-am zis lui Bogdan (n.r. Andone) că dau 10-15 mii de euro pe lună unui atacant bun și unui portar bun. Numai până la vară.

Miron este… pun 3 Pius, 5 Mutombo și cred că mai pun și un Dawa și facem un Miron din ei. Morți am fost și am înviat. Pierduți am fost și ne-am regăsit, proști am fost și ne-am deșteptat”, spunea Valeriu Iftime.