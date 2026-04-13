Suma impresionantă de bani câștigată de Sorana Cîrstea în 2026. Românca se apropie de maximum istoric

după ce au trecut cu 6-3, 6-2 în finală de perechea cehă Jesika Maleckova/Miriam Skoch, în urma unui meci care a durat o oră și 10 minute.

Sorana a depășit o jumătate de milion de dolari din tenis în 2026

Grație acestui rezultat, Sorana Cîrstea, care a împlinit 36 de ani pe 7 aprilie, și Shuai Zhang și-au asigurat 61.537 dolari. Românca a avut un parcurs bun și la simplu, unde a ajuns până în sferturile de finală. Pentru rezulatatele din Austria, ea s-a ales cu 96.606 dolari, cumulați din ambele competiții la care a participat.

Sorana a reușit ca în 2026 să depășească o jumătate de milion de dolari. Practic, până la jumătatea lunii aprilie, Cîrstea a strâns 511.401 dolari, iar câștigurile din întreaga ei carieră au atins 11.336.329 dolari. O sumă impresionantă venită în urma rezultatelor din cei 20 de ani de WTA.

Trofeul de la Linz al șaptelea trofeu câștigat la dublu de Sorana Cîrstea în circuitul WTA, precedentul fiind și cel mai important, la turneul WTA 1000 de la Madrid, disputat în aprilie 2025. Românca mai triumfase la dublu în Maroc (2008), Luxemburg (2008), la Estoril (2010), Texas (2011) și Lugano (2019).

Se apropie de cea mai bună clasare din carieră

Ea are în palmares și patru trofee la simplu și va începe săptămâna aproape de maximum istoric. Sorana Cîrstea a urcat pe locul 26 mondial și se află foarte aproape de cea mai bună clasare din cariera ei, locul 21 WTA, ocupat în 2013.

oate fiind pe zgură, suprafață pe care Sori se descurcă foarte bine.

Cîrstea poate urca și mai sus în clasament deoarece anul trecut, în aceeași perioadă, a fost accidentată. Ea a jucat doar la Madrid, unde a fost eliminate în turul I. A lipsit inclusiv de la Roland Garros, al doilea Grand Slam al anului. Din această cauză, ea nu are de apărat puncte și tot ce va câștiga va fi un plus.