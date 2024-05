Suma incredibilă pe care a pierdut-o familia Mititelu în fotbal, deși FC U Craiova a retrogradat. Calcule în direct pentru ultimii 20 de ani!

La 3 ani distanță după ce au revenit pe prima scenă a fotbalului românesc, . Trupa lui Eugen Trică a avut un play-out de coșmar în care a adunat doar 6 puncte.

Familia Mititelu, pierderi uriașe cu FC U Craiova

La finalul meciului , care a consfințit retrogradarea ”juveților” din SuperLiga, Adrian Mititelu jr. a vorbit la FANATIK SUPERLIGA de pe Prima Sport 1 despre pierderile înregistrate de familia sa cu fotbalul în ultimii 20 de ani.

”Suntem în foarte mare pierdere. S-au băgat în jur de 6 milioane în baza sportivă, am pierdut undeva la 4 milioane anul acesta, anul trecut 3 și jumătate, acum 2 ani am pierdut 3 milioane.

În liga a doua am pierdut un milion și jumătate. Eu zic că depășim 40 milioane de euro în ultimii 20 de ani. Why always me, why always us? (n.r. – De ce mereu eu, de ce mereu noi?)”, a declarat fiul patronului de la FC U Craiova, la FANATIK SUPERLIGA.

Fanii au făcut haos în stadion

Înfrângerea suferită de FC U Craiova în partida cu FC Hermannstadt, din ultima etapă a play-out-ului din SuperLiga, a umplut paharul în rândul ultrașilor, care și așa se aflau în scandal cu patronul Adrian Mititelu.

Supărați de retrogradarea echipei, . Cu câteva minute înainte de finalul jocului au aruncat în teren cu scaune, bani și brichete, iar arbitrul Marian Barbu a fost nevoit să întrerupă jocul și să trimită fotbaliștii la vestiare.

A fost nevoie de intervenția jandarmilor pentru ca securitatea să fie restabilită. După o pauză de aproximativ 10 minute, întâlnirea a fost reluată, dar nimic nu s-a mai întâmplat până la final și oltenii au retrogradat.

Adrian Mititelu jr. a avut la FANATIK SUPERLIGA un discurs agresiv la adresa jucătorilor, în special a celor străini. El consideră că marele vinovat pentru această retrogradare este fundașul Leo Lacroix.

După ce echipa sa nu a reușit să se mențină în SuperLiga, patronul Adrian Mititelu și că principalul vinovat pentru această situație este chiar el.