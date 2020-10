Suma incredibilă pe care o încasează Bianca Drăgușanu pentru fiecare apariție tv. Nu există negociere

Bianca Drăgușanu își negociază la sânge contractele, inclusiv aparițiile tv în care vorbește despre viața ei personală.

FANATIK a aflat suma incredibilă pe care vedeta o încasează din partea televiziunilor care doresc să o aibă invitată în platou.

Fosta prezentatoare tv are grijă de imaginea ei, este scumpă la vorbă, iar pentru detalii incendiare primește mii de euro în schimb.

Bianca Drăgușanu cere bani grei pentru aparițiile la tv

Viața blondei a devenit telenovelă în ultimii ani, iar cea care se ocupă de imaginea ei este tocmai diva. Deși pare că în spate există o echipă de PR care pregătește fiecare mișcare a Biancăi Drăgușanu, toate aparițiile sunt orchestrate de către ea.

De la iubita lui Botezatu, asistentă la Capatos, la prezentatoare tv, soția lui Victor Slav și mama copiilor lui, vedeta a obținut toate astea după ce a muncit ani la rând pentru ca imaginea ei să devină una curată și scumpă.

Bianca Drăgușanu negociază toate contractele sale, fie că vorbim de implanturile mamare, dentare, operații estetice sau apariții tv.

FANATIK a aflat că pentru ca vedeta să fie prezentă într-un platou de emisiune unde să vorbească despre problemele personale, certurile cu Alex Bodi sau neplăcerile pe care le întâmpină, blonda cere în jur de 2000 de euro. Suma poate crește dacă vine la dublu cu iubitul ei, dar și dacă subiectul poate fi o o dezvăluire incendiară.

Pentru că a lucrat în televiziune, Bianca Drăgușanu are experiență în domeniu și știe cum se fac contractele în acest sens. „Nu pare oricum ea la tv, iar când apare face sigur audiență, pentru că de asta o și cheamă. Chiar și acum, după atâția ani de showbiz, Bianca este cerută pentru audiență, oamenii se uită la ea. Are acel cel. Negociază la sânge, cere în jur de 2000 de euro pentru apariție. Prețul coboară dacă nu are neapărat ceva de zis. Dacă e vorba de scandaluri, certurile cu Bodi sau alte subiecte cere mulți bani. Altfel nu vine”, a declarat o sursă din anturajul divei pentru FANATIK.

Majoritatea vedetelor îți negociază aparițiile tv, însă Bianca Drăgușanu se numără printre cele mai scumpe persoane publice din România. Ea este urmărită pe Instagram de peste 1 milion de oameni, practic, este influencer cu acte în regulă.

Ar fost snopită în bătaie de Alex Bodi

Bianca Drăgușanu a apărut în public cu fața plină de vânătăi, în timp ce mergea sprijinită de Alex Bodi. Certurile dintre ei sunt la ordinea zilei. Cu toate astea, blonda și afaceristul sfârșesc tot împreună.

Nu este prima dată când vedeta tv apare bătută de Alex Bodi. La un moment dat, chiar a recunoscut că a fost lovită de iubitul ei și a postat imaginile pe internet.

“Dragii mei, astăzi, am să îmi dau toate măștile jos și am să vă povestesc o dramă. O dramă care poate să aibă un final fericit. Așa că stați cu ochii pe mine, pentru că urmează să vă fac niște dezvăluiri incendiare. Și urmează să dau toate măștile jos și toți ochelarii jos ca să vedeți, de fapt, despre ce e vorba real în viața mea, pentru că știu că sunteți foarte mulți care mă apreciați și care vă dați cu părerea despre ceea ce fac eu, despre ceea ce sunt eu.

Ei bine, și pentru că eu sunt un om foarte asumat și un om care depășește orice situație cu brio, astăzi am să-mi dau măștile jos, ochelarii jos și am să vă arăt cum arată o femeie iubită nemachiată. Vestea pe care vreau să v-o spun: un capitol final, ce conține mijlocul lunii septembrie. Și, bineînțeles, cel mai important factor din viața mea este Sofia care ea merită să aibă o mamă fericită, bună, frumoasă și activă. Deci, am de gând să vă dezvălui o poveste foarte interesantă, foarte adevărată care are așa… un iz de dramă, stați aproape!”, anunța Bianca Drăgușanu într-un live, cu câteva ore înainte să apară desfigurată, în urmă cu două săptămâni.