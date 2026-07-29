Suma infimă pe care a plătit-o Levski Sofia pentru fotbalistul care a distrus apărarea Craiovei

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Deși miile de fani de pe „Ion Oblemenco” așteptau ca Universitatea Craiova să înceapă foarte tare meciul și să forțeze deschiderea scorului rapid, oltenii nu au avut cel mai bun start, iar după un sfert de oră de joc deja se vedeau conduși la două goluri diferență. Brazilianul Everton Bala este cel care le-a făcut mari probleme în apărare elevilor lui Filipe Coelho.

Cât a plătit Levski pentru Everton Bala, golgheterul brazilian care a dat gol și pasă de gol în doar 3 minute pe „Ion Oblemenco”

Everton Bala se află la al treilea sezon pentru Levski Sofia, însă el a fost adus inițial sub formă de împrumut, de la formația braziliană Mirassol. Deși avea 25 de ani, iar în trecut nu a dat semne că ar avea stofă de golgheter, sud-americanul s-a redescoperit în Bulgaria.

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La primul său sezon pentru bulgari, el a dat 7 goluri și 8 assisturi în campionat, iar prin această performanță a convins-o pe Levski să-l cumpere definitiv. Suma a fost infimă, de doar 200.000 de euro, iar în următorul său sezon a „explodat”. În 35 de meciuri din sezonul în care Levski a devenit campioană, Everton Bala a înscris 18 goluri și a oferit 4 pase decisive. Din păcate, brazilianul și-a dovedit valoarea și în meciul contra Universității Craiova.

Everton Bala a dat gol și pasă de gol în prima repriză din U Craiova – Levski Sofia

și l-a învins pentru prima dată pe Laurențiu Popescu în minutul 13, cu un șut plasat din exteriorul careului de 16 metri. Deși șutul nu a fost unul tare, Everton Bala a trimis balonul chiar la rădăcina barei, iar portarul oltenilor nu a mai avut nicio șansă, fiind mascat și de foarte mulți jucători.

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Doar trei minute mai târziu, sud-americanul a ieșit din nou la rampă. El a trimis o pasă foarte bună la 16 metri, de unde Aldair l-a executat din nou pe Laurențiu Popescu din afara careului. Nicușor Bancu a redus din diferență pe finalul reprizei, după care a fost surpriza lui Coelho din acest meci.