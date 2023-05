Suma ireală pe care o câştigă zilnic un taximetrist în Bucureşti. Salariile nu sunt deloc mici

De când în țară au apărut și serviciile de transport ”Uber”, ”Bolt” sau ”Bla-bla-car”, pentru care optează mulți dintre noi, șoferii de taxi par a fi afectați financiar, însă nu este nici pe departe așa. Salariul lor lunar nu este unul neglijabil, iar la acesta se adaugă bacșișul.

Ce salariu primește un taximetrist în Capitală. Ce sume încasează zilnic

Meseria de taximetrist rezistă în continuare, deoarece este încă utilă pentru unii călători. De asemenea, unii conducători auto preferă să fie taximetriști în continuare datorită venitului consistent, atât lunar, cât și zilnic. Cel mai profitabil interval pentru ei este între 6:00 și 9:00.

ADVERTISEMENT

De asemenea, cel mai slab interval de câștig pentru taximetriști este între 11:00 și 15:00. În medie, câștigul lor atinge, în Capitală, între 220 și 300 de lei, pe zi, fără bacșiș. Din aceștia, totuși, se scad taxele pe care ei trebuie să le achite statului, așa cum prevede legislația.

Conform unui anunț de angajare, postat pe OLX, salariul unui șofer de taxi din București poate fi între 5.ooo și 6.000 de lei pe lună. Asta în funcție de experiență și doar dacă dispune de atestat valabil. Aceste sume cresc dacă el mai obține și bacșiș.

ADVERTISEMENT

”Angajam Soferi de Taxi cu ATESTAT VALABIL. Mașini foarte bune! An de fabricație 2019-2021. Revizii si alte costuri pentru desfasurarea in buna regula a activitatii, suportate de fitma. Asigurare Casco inclusa; – contract de munca la minimum 2h; – PLAN CONVENABIL!!! Pentru alte detalii, va rugam sa ne contactati telefonic. Locatie centrala, sector 2”, este specificat

De exemplu, un șofer din Germania încasează suma de 2.560 de euro lunar, net, iar în Italia 1800 euro net, tot pe lună.

ADVERTISEMENT

Taxi sau Uber? Unde se câștigă mai bine

Totuși, . Un antreprenor pe nume Mugur A., care a încercat ambele variante, dă de înțeles că pentru un conducător auto este mai avantajoasă financiar varianta de Taxi. Din cauza taxelor, unii șoferi de Uber pot primi la final de lună doar 4.000 de lei și nu 6000 ca un taximetrist.

”Taxi si Uber sunt total diferite. La taxi, banii mei sunt in buzunarul soferului si mi-i recuperez sub forma de plan. Deci au mereu bani in buzunar. La Uber este invers. Banii sunt trimisi in contul firmei (fiscalizati), iar ei si-i primesc la sfarsit de saptamana. Deoarece la Uber plata se face saptamanal. Si, automat, taximetrisul care s-a invatat cu bani zi de zi nu o sa vina la Uber niciodata.

ADVERTISEMENT

Ca sa merite sa faci transport alternativ, trebuie sa ai cel putin trei masini. Daca faci pentru tine este mai bine pe PFA (persoana fizica autorizata). Sunt persoane care spun ca se castiga mai bine ca taximetrist, altii spun ca este mai bine sa fii sofer de Uber. Parerile sunt impartite”, a explicat antreprenorul pentru