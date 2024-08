Suma neașteptată pe care Ioana Tufaru o cheltuie lunar, după ce a pierdut ajutorul de la Gigi Becali: ”Ne descurcăm cât de cât”

Ioana Tufaru s-a mutat din garsoniera pusă la dispoziție de Gigi Becali de finalul anului trecut. Fiicei Andei Călugăreanu i s-a spus să elibereze locuința cu puțin înainte de sărbătorile de iarnă, așa că s-a văzut nevoită să-și caute chirie.

Se știe deja că Gigi Becali a ajutat și ajută în continuare mulți nevoiași. Ioana Tufaru s-a numărat printre unii dintre ei. Ea a locuit într-o garsonieră pusă la dispoziție de Gigi Becali, într-un complex de al său, câțiva ani buni. Acolo nu plătea chirie și nici utilități. Mai exact, nu avea nici grija facturilor. Mai mult, în fiecare an de Paște sau de Crăciun, primea bani sau pachete cu bunătăți de la Gigi Becali.

Toate acestea s-au încheiat în momentul în care Ioanei Tufaru i s-a spus că e nevoie să elibereze garsoniera în care locuia cu soțul ei, Ionut, și cu fiul lor, Luca. Astfel că, . Fiica Andei Călugăreanu ne-a mărturisit că este limitată și este atentă la fiecare leu, în așa fel încât să-i ajungă de la o lună la alta.

“Ne descurcăm la limita supraviețuirii, aș zice eu. Eu nu lucrez deocamdată, aștept proiecte în teatru, să vedem. E mai greu acum pentru toată lumea în teatru, dar asta e altă discuție. Dar, da, Ionuț lucrează în pază, și ne descurcăm cât de cât.

În casă ne vin lunar aproape 5.000 de lei, pentru 3 persoane. Dar cheltuieli sunt. Chiria, uitilitati, plus mâncarea care e destul de scumpă. Dar ne limităm, noroc că există hypermarket și de acolo cumpăram. Că la piață e jale, eu ocolesc piețele numai când le văd”, a declarat Ioana Tufaru Mardare pentru FANATIK.

“Au existat zile în care am rămas fără bani și nu una, mai multe, fără să am ce să pun pe masă”

Este foarte atentă la fiecare sumă pe care o cheltuiește și încearcă să facă economie pentru că se gândește, în primul rând, la copil. Dacă în anii trecuți mai existau zile în care nu avea ce pune pe masă, zile în care nu mai avea un leu în buzunar, acum, de când este mamă, are grijă să nu mai treacă prin asemenea situații neplăcute. Nu de alta, dar lui Luca nu trebuie să-I lipsească mâncarea, hainele, cărțile, lucrurile necesare.

“Da, au existat zile în care am rămas fără bani și nu una, mai multe, fără să am un colț de pâine, fără să am ce să pun pe masă. Dar asta se întâmpla înainte de a fi cu Ionuț și de a-l avea pe Luca. Am trăit foarte greu, singură, cu o pensie (atunci), cam prin anii 2000, care însuma nu mai mult de 350 de lei. Era foarte greu să poți trăi tu, o singură persoană, cu acei bani. Stăteam în apartamentul bunicilor la Obor și am acumulat datorii foarte mari la utilități din cauza asta că nu aveam cu ce să plătesc.

Ioana Tufaru: “Dacă ieșeam pe afară și ceream la cunoscuți un bănuț de o pâine, a doua zi se scria despre mine că stau și cerșesc”

Erau zile când nu aveam ce să mănânc, deși știu că nu părea, dat fiind faptul că eram foarte grasă, dar era vorba de o glandă la mine. Nu aveam ce să mănânc, nu mă ajuta nimeni atunci. Dacă ieșeam pe afară și ceream la cunoscuți un bănuț de o pâine, a doua zi se scria despre mine că stau afară în parculețul de la bloc și cerșesc.

Atunci am hotărât să nu mai cer nimic la nimeni și să trăiesc așa de la o zi la alta cum puteam, pentru a nu mai crea impresii! Bine, că și acum tot la fel mă văd unii oameni, deși situația de atunci s-a schimbat mult. Dar ce să-i faci, unii au concepții greșite”, ne-a mai declarat Ioana Tufaru.

Ioana Tufaru a fost ajutată de Gigi Becali câțiva ani, iar de câteva luni se descurcă singură

Întrebată ce ar face dacă mâine ar câștiga o sumă mare de bani, în ce i-ar investi, Ioana Tufaru ne-a mărturisit că primul lucru pe care l-ar face, ar fi să-și ia o locuință. Ar vrea să-i asigure fiului ei un viitor mai bun, să nu treacă prin ce a trecut și ea.

“Pentru că sunt sinceră și nu mint, o să spun clar ce aș face cu ei. Aș cumpăra o garsonieră sau un apartament cu 2 camere, să fie al nostru și mai târziu să-i rămână lui Luca. Să nu treacă și copilul meu prin ce am trecut eu, . L-aș asigura pe el pentru viitor, pentru că el este cel mai important pentru noi. Asta aș face dacă aș câștiga o sumă foarte mare de bani! Mi-aș asigura copilul pentru viață”, a mărturisit ea.

Ioana, mândră de fiul ei: “Luca trece clasa a 2-a”

Ioana Tufaru este foarte mândră de fiul ei care în toamnă va intra în clasa a 2-a. Atât ea, cât și soțul ei, Ionut, încearcă să se implice cât mai mult în creșterea și educarea lui și au tot felul de activități împreună. Aceștia au inclus în programul copilului atât ora de lectură, de distracție, de joacă în parc, de plimbări.

“Sunt fericită că Luca trece clasa a 2-a, îi place la școală, are prieteni printre colegi. Iar între el și învățătoare este o chimie tare faină de ambele părți! Și mă bucur mult!”, a adăugat Ioana Tufaru.